Le village valaisan de Sarreyer attend patiemment son téléphérique provisoire

En Valais, un téléphérique provisoire doit être installé pour garantir l'accès en tout temps au village de Sarreyer, à côté de Verbier. Mais le chantier a pris du retard. Cet été, des laves torrentielles ont détruit la route principale. La seule voie d'accès encore ouverte risque d'être fermée par la neige.

Les laves torrentielles de l'été ont détruit la route principale d'accès à Sarreyer, obligeant les habitants à faire un détour par la route du Soleil depuis Verbier. Il s'agit d'un ancien chemin forestier, récemment goudronné et sécurisé.

Néanmoins, il est possible qu'il faille le fermer en cas d'importantes chutes de neige créant un danger d'avalanches ou de chutes de pierres. Le téléphérique provisoire doit offrir une alternative en tout temps.

Chantier complexe

La remontée mécanique devait être prête pour Noël, mais le chantier a pris du retard. Actuellement, seules les fondations des deux gares sont quasiment terminées. Désormais, l'ouverture est prévue pour février. "C'est une installation qu'on a faite dans l'urgence en demandant aux entreprises si elles étaient disponibles. On a mis en place tout ce qu'on pouvait pour aller le plus vite possible, sans connaître exactement où on mettait les pieds", explique Gilles Délèze, responsable des projets de remontées mécaniques à l'Etat du Valais, dans le 19h30 de la RTS.

Une fois achevée, l'installation provisoire garantira un accès à la vallée en tout temps pour le village de Sarreyer. "On doit mettre en place un service qui corresponde aux attentes de la population et qui soit relativement rapide. C'est pour ça qu'on a opté pour cette solution", complète Gilles Délèze. Le temps de trajet sera de quatre minutes.

Le risque d'isolement

En attendant le petit téléphérique de huit places, les habitants scrutent de près la météo. Si la dernière route d'accès devait fermer en raison du risque d'avalanches ou de chutes de pierres, le village de Sarreyer serait isolé.

Reportage à Sarreyer (VS), où la construction d'un téléphérique provisoire a pris du retard

"On a établi un calendrier des événements possibles en cas de fermeture de route, comment on réagit si c'est un événement qui peut durer une heure, deux heures, deux jours ou trois jours, avec une série de mesures qui sont prises", explique Christophe Maret, président de la commune de Val de Bagnes. Il s'agit notamment d'assurer le service d'urgence, mais également la problématique des écoliers qui vont actuellement à Verbier.

Pas de panique dans le village

Pour Sophie, mère de famille, la situation nécessite un changement d'habitude. Elle travaille dans la vallée et attend avec impatience le téléphérique. Car actuellement, son trajet est rallongé de plusieurs minutes. "A la fin, c'est vraiment une question d'organisation. Et puis de résilience aussi. On fait peut-être moins d'activités parce qu'on sait qu'on a plus de trajets."

La création d'un système de communication en temps réel rassure aussi les habitants, qui, pour la plupart, relativisent. "Je ne suis pas inquiète car on a un bon voisinage et on a un contact facile", explique Simone. Pour Véronique, il faut accepter la situation: "Nous sommes quand même des gens qui sont de la montagne. On sait que si jamais il y a une coulée, on reste à la maison et on fait la grasse matinée."

Emilien Verdon