Le Valais planche sur un projet de pont pour sécuriser un tronçon exposé de la route Sierre-Vissoie

En Valais, la route cantonale qui relie Sierre au val d’Anniviers est toujours fermée après des chutes de pierre en début de semaine. Le canton étudie actuellement un projet de pont d’environ 200 mètres pour éloigner les usagers des dangers naturels, a appris la RTS samedi.

Sur place, les ouvriers s’activent pour rétablir la situation. Des travaux complexes, acrobatiques pour remettre en état les filets, qui ont retenu les blocs de pierre, dont certains sont malgré tout tombés sur la route.

La chute de pierres s'est produite dans la nuit de lundi à mardi à la sortie du tunnel de Pontis, sur la route principale reliant Sierre à Vissoie. Un pan de falaise, connue pour être instable, s'est effondré.

>> Lire : La route Sierre-Vissoie restera fermée au moins une semaine après un éboulement

Aucun véhicule ne passait heureusement par là la nuit du glissement, mais pour éviter que ce scénario-catastrophe ne devienne réalité, le canton planche sur un projet, révélé à la RTS, qui sera prochainement mis à l’étude.

"La solution est assez simple: traverser avec un pont qui nous permettra de passer cette zone dangereuse, sortir et s'éloigner du danger", explique Vincent Pellissier, chef du Service de la mobilité du canton du Valais.

Vingt ans pour la réalisation

Le responsable estime qu'une "vingtaine d'années" seront nécessaires à la réalisation de ce projet. "On peut se demander si les réponses aux événements liés au changement climatique, qui vont s'accélérer, sont en adéquation avec le temps des procédures. Mais parfois, le temps est long", note-t-il.

En moyenne, 3000 véhicules par jour circulent sur cet axe reliant Sierre aux stations du val d’Anniviers. La route a été fermée plusieurs fois en 2024 en raison d’événements naturels.

Projet à 100 millions

"Depuis quelques années, on a l'impression que l'intensité des chutes de neige ou de pluies sont plus importantes. Et leur fréquence, surtout, est en augmentation", témoigne Alby Aymon, voyer responsable de ce secteur.

Les travaux de sécurisation effectués de ces dix dernières années ont coûté 15 millions de francs. Cela concernait principalement des poses de filets, la création d’une digue mais aussi d’un chenal pour canaliser les laves torrentielles. Si l’on rajoute ce fameux pont, ils pourraient atteindre jusqu’à 100 millions de francs.

Flore Dussey