Le Valais lève l'état de "situation particulière", mais le débit des eaux reste élevé

Le Valais a levé dimanche matin l'alarme et l'état de situation particulière en cours depuis vendredi soir en raison de la crue du Rhône et de nombreux cours d'eau des vallées latérales. La plus grande partie des personnes évacuées ont pu retrouver leur logement.

"La situation est en cours de stabilisation et la décrue se poursuit", a indiqué dimanche l'organe cantonal de conduite (OCC), ce qui l'a poussé à lever l'alarme. Les débits des cours d’eau restent cependant encore élevés, les crues ont fragilisé les berges et des glissements de terrain peuvent survenir localement, précise néanmoins l'OCC. Celui-ci appelle la population à se montrer prudente les prochains jours et à "éviter de s’approcher du lit des cours d’eau".

Plusieurs débordements et des laves torrentielles ont eu lieu le long des rivières des vallées latérales, comme dans la région de Zermatt, du Val d’Anniviers ou d’Evolène. "Les travaux de rétablissement des infrastructures et du réseau routier sont en cours", note l'OCC.

>> Retour sur les événements de vendredi et samedi : Les rivières baissent en Valais, passé "pas loin de la catastrophe"

Plusieurs mois pour un retour à la normale

Contactés dimanche, les responsables des zones particulièrement touchées se disent d'abord soulagés qu'il n'y ait pas eu de pertes humaines. Ils soulignent toutefois que les dégâts sont importants. Au-delà des chiffres, que personne ne peut encore articuler précisément – on évoque de dizaines de millions de francs – il faudra "plusieurs mois pour mener à bien les travaux et revenir à une situation normale".



"Actuellement, la situation est catastrophique", a expliqué dimanche le président de la commune d'Anniviers David Melly, précisant qu'une dizaine de machines sont actuellement dans la Navizence pour la sécuriser. La rivière, qui prend sa source sur les hauts de Zinal pour se jeter dans le Rhône au niveau de Chippis, a provoqué de nombreux dégâts.

Solutions provisoires pour les égouts et l'eau potable

Berges, canalisation et routes en parallèle de la rivière ont été détruites. C'est le cas dans le Val d'Anniviers, mais aussi à Evolène, dans le Val d'Hérens, où c'est la Borgne qui a débordé. Grâce à des redondances, les deux communes restent alimentées en électricité, sauf dans plusieurs hameaux où des génératrices ont été installées. Des solutions provisoires seront mises en place pour les égouts et pour alimenter les réseaux d'eau potable, coupés à Zinal et à Evolène.

A Evolène, "la conduite principale d'eau potable a été détruite", relève Patrick Sierro, vice-président de la commune et chef de l’état-major communal. Pour l'heure, "nous travaillons avec les pompiers pour tirer des conduites et en utilisant des camions-citernes. Nous avons ouvert des fouilles pour commencer les réparations", ajoute-t-il. Pour la suite, la commune fera le point avec le canton lundi pour déterminer quelles sont les mesures urgentes à entreprendre sur la berge et dans le lit de la rivière.

Dans le Val d'Anniviers, un projet de sécurisation de la Navizence est en cours depuis les événements orageux survenus en 2018. "Certaines des mesures anticipées qui ont déjà pu être réalisées ont confirmé la qualité du projet. Il faut réaliser le tout le plus vite possible", poursuit le président d'Anniviers David Melly.

>> Ecouter aussi le bilan du 12h30 dimanche à midi : Keystone - Jean-Christophe Bott Le point sur les intempéries des derniers jours en Suisse / Le 12h30 / 1 min. / aujourd'hui à 12:33

Zermatt n'est plus coupée du monde

Depuis samedi soir, Zermatt n'est plus isolée. Les trains circulent à nouveau entre Täsch et la station valaisanne. Entre Viège et Täsch en revanche, la rivière Vispa a "massivement" affecté la ligne. Des bus de remplacement circulent sur la route qui a elle aussi été rouverte samedi soir.

"En raison de la capacité limitée du trafic de substitution, les temps d'attente peuvent aujourd'hui être plus longs à Täsch ainsi qu'à Viège", a précisé dimanche la compagnie Matterhorn Gotthard Bahn.

>> Le point sur la situation dans les Grisons : Un corps retrouvé après le glissement de terrain dans les Grisons, deux personnes toujours disparues

ats/vic