Le Valais est le champion des autorisations de construction en zone rouge

Selon une enquête de SRF, le Valais a généreusement accordé des permis de construire dans des zones dangereuses ces dernières années. Environ un quart des bâtiments ont été construits dans la commune de Fully.

Les zones rouges, zones de danger le plus haut, sont particulièrement nombreuses dans le canton du Valais. Il est généralement interdit de construire dans ces zones. Une analyse de données exclusive réalisée par l'Université de Berne en collaboration avec SRF montre que, malgré les interdictions, de nombreux terrains ont été construits en zone rouge dans le canton du Valais ces dernières années.

Selon la radio alémanique SRF, environ 430 nouveaux bâtiments ont vu le jour au cours des huit dernières années, soit plus de deux fois plus que dans le reste de la Suisse. Dans tous les autres cantons, environ 170 nouveaux bâtiments ont été construits en zone rouge, durant la même période.

Les nouvelles constructions en zone rouge au cours des huit dernières années

La construction augmente le risque de dommages potentiels

Selon l'hydrologue Andreas Zischg, une telle construction n'a pas de sens d'un point de vue scientifique: "On prend sciemment un risque". Selon lui, c'est une décision politique d'accorder des permis de construire dans la zone rouge sous certaines conditions. "Supposons qu'une crue se produise effectivement dans 20 ans, ce sera alors une catastrophe majeure. L'objectif de la planification des zones de danger est d'éviter cela", ajoute-t-il.

La pratique du canton du Valais en matière de construction est certes unique en Suisse, mais elle est légale. Depuis plus de 15 ans, des exceptions sont autorisées. L'ordonnance cantonale à ce sujet a été renouvelée en août, la construction est autorisée sous certaines conditions.

Il faut notamment une expertise technique, un plan d'alarme et d'intervention et des mesures de protection architecturales. De plus, des exceptions sont autorisées notamment lorsqu'une inondation dite "statique" menace la région. Cela signifie que l'inondation se développe lentement et qu'il reste plus de temps pour évacuer.

L'OFEV recommande de stopper la pratique

L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a connaissance du régime d'exception du Valais. Il y a deux ans, il avait déjà écrit une lettre qui recommandait "vivement au canton d'interdire la construction en zone rouge [...]". L'une des justifications des permis de construire en zone rouge est la mise en œuvre du projet de protection contre les crues, la 3e correction du Rhône. Et celle-ci n'avance que très lentement.

Le projet a été approuvé par toutes les autorités depuis des années. Cependant, il n'a pas beaucoup avancé depuis. Le gouvernement valaisan a récemment décidé de redimensionner le projet, ce qui a suscité des critiques de la part des experts et du gouvernement fédéral.

La commune s'appuie sur le Canton

Malgré la recommandation de la Confédération, les constructions se sont poursuivies en Valais. Un quart de tous les bâtiments en zone rouge en Suisse ont été construits dans une seule commune, la commune de Fully. La présidente de la commune, Caroline Ançay-Roduit, explique qu'elle s'en remet à l'avis préalable du canton, pour les autorisations de construire: "Si le canton recommande de ne pas construire un bâtiment, nous n'autoriserons pas la demande de construction".

Les demandes de construction sont examinées par le département dirigé par le conseiller d'État Franz Ruppen. Il affirme que la sécurité est la priorité absolue. "Il ne serait même pas possible de faire de l'aménagement du territoire dans une région comme Fully si on ne pouvait pas construire en zone rouge". En outre, la législation a été renforcée et chaque demande de permis de construire sera examinée attentivement à l'avenir, ajoute-t-il.

Sujet SRF: Simone Herrmann, Benjamin Klaus

Adaptation web: Lucie Ostorero