Le Valais dresse un bilan positif des paiements directs qui profitent à la biodiversité des alpages

En Valais, les autorités tirent un bilan positif du programme de paiement direct lié à la promotion de la biodiversité et de la qualité du paysage. Ce dernier a été mis en place au niveau fédéral il y a tout juste 10 ans.

Si le canton du Valais n’est pas épargné par la disparition d’espèces naturelles, il s’en sort globalement bien en matière de biodiversité, a-t-il fait savoir mardi lors d'une conférence de presse. Le canton enregistre en effet une biodiversité plus haute que la moyenne suisse. C'est surtout le cas grâce aux régions de montagne. La plaine, elle, est davantage à la traîne.

Sur les hauteurs, les programme de paiement direct de promotion de la biodiversité et du paysage, mis en place il y a dix ans, y sont pour quelques chose. Ces contributions permettent en effet d’entretenir les pâturages, d’éviter que la forêt ne prenne trop de place sur les parties en herbes et surtout d’inciter à travailler les pâturages les plus périphériques.

Enveloppe de 5 millions de francs

Pour ces deux programmes, qui se font sur base volontaire, les agriculteurs valaisans ont reçu 5 millions de francs par année. "L'idée est de choisir les arbres qu’on veut garder, environ un tous les 20 mètres et de faire de la place autour pour retrouver de l’herbage et que les vaches puisent avoir une bonne pâture", explique Michaël Roux, ingénieur forestier au Service de la forêt, de la nature et du paysage du canton, mardi dans le 12h45.

Sans ces interventions, la forêt reprendrait ses droits. Ces aides fédérales sont donc indispensables pour la région. "Sans paiement direct, le risque est que l’exploitant n’arrive pas à survivre. C’est aussi important que l’ensemble de l’alpage soit exploité pour maintenir ce paysage ouvert et attractif pour les touristes", souligne ainsi Brigitte Decrausaz, cheffe de l’Office des paiements directs, au micro de la RTS.

