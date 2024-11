Le Valais devient le deuxième canton à interdire les cigarettes électroniques jetables

Le Grand Conseil valaisan a décidé jeudi d'interdire la vente de puffs, des cigarettes électroniques jetables, pour des raisons environnementales et de santé, notamment des jeunes, particulièrement concernés. Le Valais est le deuxième canton à bannir ces produits.

Le Parlement devait conclure la modification de la loi sur la santé. L'interdiction des thérapies de conversion y figurait en bonne place. Mais un amendement concernant l'interdiction de ces cigarettes électroniques jetables a été ajouté au dernier moment. Il devrait entrer en vigueur en 2025.

Après le Jura

Avec cette décision surprise, "le Parlement valaisan donne un signal fort à la protection de la jeunesse", a immédiatement réagi Promotion Santé Valais dans un communiqué. Après le Jura, le Valais est le deuxième canton romand à demander l’interdiction de la vente de puffs sur son territoire.

Les adolescents et les pré-adolescents sont particulièrement attirés par ces produits aux multiples arômes. Ces puffs, qui contiennent une batterie en lithium et du plastique, sont présents sur le marché suisse depuis 2020.

L'Association suisse pour la prévention du tabagisme (AT Suisse) avait affirmé en mars dernier que la grande majorité des cigarettes électroniques jetables vendues en Suisse ne respectait pas la loi. La quantité de liquide et le taux de nicotine dépassaient les seuils autorisés selon cet organisme.

Thérapies de conversion également bannies

Le Grand Conseil a également accepté jeudi par 107 voix contre 21 d'interdire les thérapies de conversion, pratiques parfois accompagnées de menaces et violences physiques, visant à changer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Seule l'UDC a refusé ce texte, jugeant que la mention était "inutile, mal rédigée et n'avait pas sa place" dans la loi cantonale, puisqu'il s'agit de "pratiques marginales".



En Suisse, Neuchâtel a été le premier canton à interdire les thérapies de conversion en mai 2023. Les autres cantons romands ont suivi: les interdictions y sont déjà effectives ou en passe de l'être. Le processus a aussi été lancé au niveau fédéral. Ailleurs dans le monde, ces pratiques sont interdites dans plusieurs pays, en France et en Allemagne notamment. Les thérapies de conversion ont émergé à la fin des années 1970 aux Etats-Unis, avant d'arriver en Europe dans les années 2000.

cab avec ats