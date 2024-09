Le Valais chiffre les dégâts des intempéries à 125 millions de francs bruts, sans aides aux entreprises

Les premières estimations chiffrent les dégâts causés par les intempéries de juin et juillet à environ 125 millions de francs pour le canton du Valais. Ces coûts concernent les cours d’eau latéraux, le Rhône, les infrastructures routières et agricoles ainsi que les forêts.

Sur ce montant, 100 millions seront utilisés pour des mesures urgentes dans les vallées latérales et 25 millions en plaine du Rhône, ont détaillé Franz Ruppen, Frédéric Favre et Christophe Darbellay, trois conseillers d'Etats présents mercredi lors d'un point presse.

"Les chiffres communiqués sont bruts. Le Canton prend à sa charge la plus grande partie, mais des participations communales et fédérales sont encore attendues", a précisé Franz Ruppen.

"Double problème" déjà identifié

Invité mercredi soir dans l'émission Forum, le conseiller d'Etat valaisan en charge de la Sécurité et des Institutions Frédéric Favre a précisé que le problème des vallées latérales avait été identifié par le Conseil d'Etat, mais que ces intempéries étaient survenues avant que des mesures aient pu être mises en œuvre. "Il y a un double problème: il s'agit de corriger le Rhône de manière spécifique, ça on ne le remet pas en question. Mais il faudra aussi prendre en compte les vallées et cours d'eaux latéraux."

Ce montant comprend aussi la construction d'un téléphérique provisoire dans le haut Val de Bagnes, pour pouvoir se déplacer sans danger, a annoncé le conseiller d'Etat. "Sur le long terme, ce sont les règles habituelles qui s'appliqueront" pour sécuriser à nouveau la vallée, précise-t-il.

Clarifier la responsabilité de l'Etat

En revanche, les dégâts causés aux privés, aux PME et aux grandes industries ne figurent pas dans ce montant. Un décret urgent visant à autoriser de l'aide sous forme de cautionnements pour des "entreprises systémiques fortement impactées" sera soumis au Grand Conseil. Mais aucun montant ne sera versé au titre de la perte économique.

"On va faire tout ce qui est possible pour sécuriser les lieux", a expliqué Frédéric Favre. "Mais pour dédommager, il faut qu'il y ait une responsabilité de l'Etat. C'est quelque chose de très complexe dans une situation comme celle-ci. Par exemple, après la tempête de La Chaux-de-Fonds, les tribunaux ont indiqué qu'il n'y avait pas de responsabilité. Donc on devra clarifier la responsabilité avant de parler de dédommagements."

Enfin, pour les particuliers, le ministre invite toutes les personnes touchées à consulter l'onglet dédié sur le site de l'Etat valaisan. "Il faut absolument que ces gens s'annoncent auprès de leurs communes", dit-il, précisant que les soutiens publics "viendront après ceux des assurances privées".

"Si elles ne peuvent pas intervenir, ou pas suffisamment, on a des fonds cantonaux ainsi que des dons, à hauteur de 12 millions de francs. Par expérience, ça devrait normalement suffire pour couvrir le nécessaire, mais si ce n'est pas le cas, le Conseil d'Etat a déjà annoncé qu'il serait d'accord d'étudier des cas de rigueur", affirme-t-il.

jop avec ats/miro