Le Valais annonce la construction d'une paroi étanche pour assainir la décharge de Gamsenried

Le canton du Valais a annoncé lundi des avancées dans l'assainissement des sites pollués. Son prochain grand chantier sera l’ancienne décharge de Gamsenried, l'un des sites pollués les plus complexes du pays. La première étape consistera à construire une paroi étanche sur le site d'ici 2027.

Entre 1918 et 1978, l'entreprise Lonza a déposé des déchets issus de la production chimique dans la décharge de Gamsenried (VS), située entre Viège et Brigue-Glis.

Inscrite au cadastre cantonal des sites pollués, la plus grande décharge de Suisse a été classée en 2011 comme site contaminé à assainir. Il y a cinq ans, de la benzidine - un produit à très haute toxicité - a notamment été détectée.

Protéger la nappe phréatique

Des mesures urgentes ont donc été prises, indique lundi le canton. A terme, l’assainissement des lieux passera par la construction d’une nouvelle paroi étanche. Celle-ci doit permettre de "sécuriser le site", afin que les polluants "ne s'écoulent plus dans le restant de la nappe phréatique en aval de la décharge", explique la cheffe du service de l'environnement Christine Genolet-Leubin dans le 12h30 de la RTS.

Elle permettra de réduire encore - à presque 100% - l'écoulement d'eaux souterraines polluées en dehors de la décharge. La paroi, en forme de "L", sera construite entre l'autoroute et les rails de chemins de fer sur une longueur de 1,3 kilomètre, en appui à la barrière hydraulique existante. Elle sera large de 80 centimètres et d'une profondeur de 30 à 32 mètres.

L'ancienne décharge de Gamsenried (VS), située entre Viège et Brigue-Glis. [Keystone - Andrea Soltermann]

Des travaux complexes

Si les autorisations sont obtenues, les travaux commenceront l’année prochaine et dureront entre 18 et 24 mois. Des provisions de 290 millions de francs ont été faites par Lonza, qui prendra en charge le coût de réalisation. L'ancienne décharge, dont l'entier du site fait l'équivalent de quarante terrains de football, devrait être entièrement assainie dans une à deux générations, évaluent les partenaires. Ceux-ci parlent de travaux "compliqués" à mener.

A la taille du site et à la complexité des polluants retrouvés s'ajoute en effet la situation géographique. La zone est traversée ou bordée par la route cantonale, l'autoroute, les lignes de chemin de fer, une usine de valorisation et de traitement de déchets thermiques ou encore des pylônes.

D'autres assainissements

En conférence de presse, le canton et Lonza ont également fait le point sur l’assainissement des sols contaminés par le mercure entre Viège et Niedergesteln. La priorité, à savoir l'assainissement des zones habitées est "terminée à 95%", ont-ils fait savoir. Restent les parcelles qui seront traitées dans le cadre de futurs projets de constructions.

Un tiers de l'assainissement de la zone agricole a été réalisé. Quant à la troisième priorité, à savoir l'assainissement du Grossgrundkanal, des études de détails sont en cours. Lonza y a rejeté ses eaux industrielles chargées en mercure entre 1930 et le milieu des années 1970. Le polluant s'est accumulé dans les boues et les sédiments du canal.

Sujet radio: Emilien Verdon

Adaptation web: edel avec ats