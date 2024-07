Le secteur touristique valaisan face à un début de saison d'été difficile

Le début des vacances scolaires a été marqué par un mauvais temps qui a rendu le démarrage de la saison touristique estivale compliqué dans les cantons alpins. Cette situation a été aggravée par la diffusion de nombreuses images de laves torrentielles et de rivières en crue. Face à ces défis, les acteurs touristiques cherchent aujourd’hui à rassurer.

Laves torrentielles, débordements des cours d’eau, sentiers pédestres impraticables: ces dernières semaines, les offices du tourisme des cantons alpins ont croulé sous les appels inquiets des vacanciers.

"Bien que nous n’ayons pas eu de glissements de terrain ni d’inondations, nous avons tout de même été affectés. Au vu des taux de fréquentation actuels, il est évident que bon nombre de personnes ont choisi de ne pas nous rendre visite pour ces raisons", a témoigné dimanche dans le 19h30 de la RTS la responsable de l'office du tourisme d'Ovronnaz Jessica Monnet.

La station familiale d’Ovronnaz, principalement fréquentée par une clientèle helvétique, a vu sa fréquentation chuter de près de 20%. Cependant, l’arrivée des beaux jours et des températures estivales cette semaine a marqué le début d’une reprise, selon le directeur de Téléovronnaz Fabrice Boschung. "On ressent une véritable envie de retour à la montagne de la part des gens [...]. Il y a une sorte de rattrapage", constate-t-il. Il note toutefois que cette reprise n'est pas encore à la hauteur de l’affluence de l’année dernière.

Lancement de la campagne des cantons alpins

Ce week-end, le Tessin et le Valais ont lancé une nouvelle campagne dans le but de rassurer et d’attirer les vacanciers au cœur des montagnes. Damian Constantin, directeur de Valais/Wallis Promotion, exprime son optimisme: "Nous espérons pouvoir encore rattraper une partie de cette perte. Car les mois d’août, septembre et octobre sont traditionnellement très forts pour le Valais et le Tessin".

A Crans-Montana, qui attire une clientèle plus internationale, les signes d'une reprise se font déjà sentir. Bruno Huggler, directeur de Crans-Montana tourisme et congrès, partage son enthousiasme: "Nous n’avons pas eu toujours le beau temps comme nous l’aurions souhaité, mais maintenant, nous voyons vraiment les gens arriver, ce qui est très réjouissant".

En réponse au mauvais temps, les stations ont également développé des activités alternatives. Mais c’est indéniablement le soleil et les températures estivales agréables en montagne qui attirent les touristes.

Sujet TV: Rafaël Poncioni/Flore Dussey

Adaptation web: Miroslav Mares