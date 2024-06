Le Rhône classé en crues de degré 3, un "danger marqué" rare

Le Rhône est concerné par des crues de degré 3 sur 5 jusqu'à samedi, prévient MétéoSuisse. Un degré de "danger marqué" qui se produit tous les 10 à 30 ans, selon le portail des dangers naturels de la Confédération.

Le danger de crues est classé au niveau 3 de jeudi à samedi 11h00 pour le Rhône de l'embouchure de la Lonza (VS) au lac Léman. Il s'agit d'un "danger marqué", précise l'Office fédéral de l'environnement.

MétéoSuisse explique cette situation pas une "dépression centrée sur l'Espagne" qui est à l'origine de gros cumulus pouvant provoquer des orages et amener de la poussière saharienne. Les sols détrempés et la neige en altitude s'ajoutent à ce danger de crues.

Autour du fleuve, à Chamoson (VS) par exemple, des averses orageuses sont prévues jeudi entre 15h et 18h et vendredi toute la journée. MétéoSuisse s'attend à des chutes de 20 à 45 mm d'eau.

"Débordements" et "inondations"

Selon l'Office fédéral de météorologie, le degré 3 de danger de crues signifie que les "débits peuvent provoquer localement des débordements aux endroits exposés ainsi que des inondations". Il est donc recommandé de ne pas se tenir à proximité des cours d'eau. De tels événements sont relativement rares, puisqu’ils ne surviennent en moyenne que tous les 10 à 30 ans, selon le portail des dangers naturels de la Confédération.

A noter que, le niveau du Rhône est déjà haut. Depuis avril, son débit et son niveau dépassent ceux de la même période l'année dernière et des normales de saison.

Le niveau d'eau et débit du Rhône en 2024 en comparaison à 2023 et aux normales de saison. [Office fédéral de l'environnement OFEV]

Accalmie samedi

MétéoSuisse précise que, localement, les précipitations pourront atteindre 20 mm si elles sont renforcées par des orages. Le site note encore que vendredi, la limite pluie-neige se situera aux alentours de 3500 mètres, puis s'abaissera en soirée vers 3000 m.

La situation devrait se calmer samedi, après que la dépression d'altitude se soit déplacée vers l'ouest de la Méditerranée. Toutefois, la trajectoire de la dépression reste encore incertaine. Météo Suisse prévient donc qu'"après une accalmie passagère, l'activité pluvieuse s'intensifiera à nouveau en cours de journée", avec de possibles précipitations, "parfois fortes".

Le lac de Constance conserve lui son danger de niveau 4 jusqu'à lundi.

juma