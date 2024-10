Le pont ferroviaire sur le Rhône entre Sierre et Chippis démonté pour prévenir les inondations

Lundi, le pont ferroviaire qui enjambe le Rhône entre Sierre et Chippis a été démonté. En partie responsable des inondations de fin juin dans la région, son retrait marque la première étape des travaux de sécurisation contre les crues promis par le canton.

Après les intempéries de fin juin qui ont dévasté le site industriel de Sierre, le Conseil d’Etat valaisan a pris des mesures urgentes, notamment la suppression du pont ferroviaire et la rénovation du pont routier reliant Sierre à Chippis. Ces ponts avaient contribué aux inondations en formant un embâcle. Pour accélérer ces travaux d'intérêt public, la clause générale de police a été activée afin de sécuriser rapidement le secteur et "diminuer significativement le risque de nouveaux débordements du Rhône".

Lundi, la première étape du plan de lutte contre les crues du canton s’est achevée avec la dépose, en à peine une demi-heure, du pont ferroviaire de Chippis, 170 tonnes d’acier soulevées d’un seul tenant par une grue.

Des camions à la place des trains

Avant cette levée, des travaux préparatoires ont été effectués. Il a notamment fallu scier les rails, monter une grue de 750 tonnes et de 108 mètres de hauteur, et installer une passerelle provisoire. Celle-ci permet "le passage des conduites de gaz, d’eau pluviale et des égouts", explique Jaques Rudaz, ingénieur du service de la mobilité du canton du Valais, dans le 12h45 de la RTS.

Ce pont, utilisé pour le transport de marchandises, ne sera pas remplacé. "On va passer du rail à la route avec quelques dizaines de mouvements de camion de plus par semaine", explique Baudoin Heinrich, directeur d’Aluinfra Services.

Le pont routier à la mi-novembre

Les travaux de relevage et l'assainissement du pont routier qui enjambe également le fleuve et sur lequel transitent 6000 véhicules par jour devraient, eux, commencer au début de la période de basses eaux, soit entre la mi-novembre et la fin novembre 2024, précise aussi le canton. Ces travaux devraient durer entre quatre et cinq mois.

Ces deux premières mesures sont effectuées dans l'attente de la réalisation de la mesure prioritaire Sierre-Chippis "qui est, à long terme, la meilleure solution face à la menace des crues" du fleuve, souligne le canton.

3,2 millions

Le coût total des travaux pour les deux ponts s'élèvera à quelque 3,2 millions de francs dont 600'000 francs pour la réhabilitation de la structure métallique du pont routier.

Sujet TV: Cédric Jordan

Adaptation web: ats/Miroslav Mares