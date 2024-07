Le pompage de l'eau "à bout touchant" en Valais, sept STEP à l'arrêt

En Valais, le niveau des eaux continue de baisser et les opérations de pompage et de nettoyage se poursuivent avec l'aide de l'armée. Par ailleurs, les eaux usées de sept STEP impactées par les inondations finissent dans les cours d’eau latéraux et le Rhône, ont annoncé les autorités.

"Dans le Valais central, l'armée arrive à bout touchant en matière de pompage des eaux", a estimé mardi en conférence de presse le chef engagements et instruction de la division territoriale 1 Jean-Claude Gagliardi. "Reste encore la problématique des gravats", complète Marie-Claude Noth-Ecoeur, cheffe du Service de la sécurité civile et militaire du canton et cheffe de l'Organe cantonal de conduite (OCC). Un total de 65 militaires s'affairent actuellement dans le canton pour pomper les eaux ou travailler dans le génie.

Les soldats s'activent notamment à pomper de l'eau dans le secteur de Chippis et à déblayer des routes à Sous-Géronde (Sierre). Plus tôt dans la journée, des membres du bataillon d’intervention d’aide en cas de catastrophe ont notamment dégagé un passage sous voie pour véhicules dans la région de Sierre. Zone sur laquelle reste encore une gouille d'eau conséquente, mélangée à du limon déposé par le Rhône.

Les eaux usées dans le Rhône

Les militaires ont aussi terminé de libérer la station d'épuration de Noës, où "240'000 litres d'eau qui remplissaient les sous-sols et jusqu'à près de deux mètres ont été pompés en quatre heures". Devant l'infrastructure, le sol est encore recouvert d'un mélange de lisier et de limon.

Une vue aerienne de la STEP de Sierre-Noës , le 2 juillet 2024. [KEYSTONE - JEAN-CHRISTOPHE BOTT]

Toute cette eau sera reversée dans le Rhône. "Il a donc fallu attendre que la décrue s'amorce et surtout s'assurer que l'eau n'était pas contaminée par des substances chimiques ou d'hydrocarbures; dans ce cadre nous avons attendu le feu vert du canton", indique le lieutenant-colonel Gagliardi.

La STEP qui récolte les eaux usées de Sierre, Salquenen, Chippis, Noble-Contrée et Crans-Montana est à l'arrêt. "Pour l'heure, les égouts finissent directement dans le Rhône", explique un employé. "Dès qu'on aura l'électricité, on pourra griller et tamiser afin de retenir le plus gros des impuretés", ajoute celui qui travaille depuis 14 ans sur le site.

Sept STEP touchées

Ce n'est pas la seule STEP valaisanne à avoir subi des "atteintes importantes", indique le service de l'environnement (SEN) dans un communiqué. Six autres sites, situés dans le Saastal, à Zermatt, St. Niklaus, Anniviers, Evolène et dans la Vallée de Conches, sont à l'arrêt. Là aussi, les eaux usées ne pouvant actuellement pas être traitées "se retrouvent dans les cours d'eau latéraux et le Rhône".

Le service appelle la population concernée à "limiter au maximum les atteintes aux eaux de surface" en adoptant "provisoirement de nouvelles pratiques", notamment en mettant le papier toilette à la poubelle et en évitant "tout apport de matière même biodégradable dans les éviers et les cuvettes". Une page internet avec une carte ainsi que des informations à l'adresse vs.ch/etat-step a été activée.

Sept STEP ont été impactées en Valais après les intempéries. [CANTON DU VALAIS]

Un site industriel sous surveillance

Le SEN précise également qu'"aucun épanchement significatif de produits dangereux pour les eaux n'est survenu durant l'inondation du site industriel de Sierre" qui accueille les deux entreprises spécialisées dans les produits aluminiums Constellium et Novelis. Toutes deux sont à l'arrêt pour une durée indéterminée.

Les deux entreprises spécialisées dans les produits aluminiums Constellium et Novelis à Sierre et Chippis sont à l'arrêt après le débordement du Rhône. [KEYSTONE - JEAN-CHRISTOPHE BOTT]

"On ne sait pas encore la durée de cet arrêt, ni l'ampleur des dégâts. Il faut inspecter toutes les machines pour en connaître les dommages et le site est grand", explique Serge Gaudin, directeur de Novelis. Celui-ci ne peut donc pas encore articuler de chiffres quant aux répercussions financières. La multinationale Novelis fournit l'industrie automobile dans l'Europe entière, et Constellium fait du matériel ferroviaire.

Intervention à Saas Grund

Une intervention de l'armée à Saas Grund, dont le village a été en partie dévasté par des laves torrentielles, est prévue mercredi. Un détachement de reconnaissance y avait été préalablement déployé. Un autre détachement a été envoyé dans la vallée de Conches. "Il nous faut avoir des yeux sur le terrain avant de mobiliser des troupes", explique Jean-Claude Gagliardi.

Avec le concours de l'armée, "le but est vraiment de passer à la phase de reconstruction afin de revenir le plus rapidement possible à une situation normale", note encore Marie-Claude Noth-Ecoeur. "Même si on sait que ça prendra des mois", d'autant que "nous avons encore des personnes évacuées, il faudra qu'on puisse leur rendre leur habitation. C'est prioritaire."

Parmi les 400 personnes évacuées durant les intempéries de ce week-end, la plupart ont pu rentrer chez elles, hormis celles habitant la région de Chippis, complète Marie-Claude Noth-Ecoeur.

Sept cents sapeurs-pompiers

Ce dernier week-end, le canton a engagé 700 sapeurs-pompiers, 300 astreints à la protection civile, 250 personnes de ses services techniques tandis que 23 Etats majors communaux et régionaux de conduite des communes sinistrées étaient mobilisés.

L'aide militaire apportée au Valais court jusqu'au 10 juillet avec possibilité de prolongation. Jusqu'à 150 personnes sont mobilisables.

