Le Parlement valaisan veut une commission d'enquête sur le retard des travaux de correction du Rhône

Tous les groupes politiques du Grand Conseil valaisan demandent une commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière sur les retards dans les travaux de correction du Rhône. Ils veulent identifier les responsabilités concernant le manque de mise en œuvre des mesures de sécurisation du fleuve.

Après les intempéries du début de l'été, les inondations dans la région de Sierre-Chippis et vu l'urgence de la situation, les forces politiques du canton se sont mises d'accord et vont déposer cette semaine un texte commun. Il a également été signé par l'UDC et le Centre, soit les partis des trois ministres ayant successivement été en charge du dossier ces dernières années.

De la gauche à la droite, on demande une totale transparence sur les potentiels dysfonctionnements et les blocages dans la mise en oeuvre des travaux de protection contre les crues, en discussion depuis deux décennies.

Défaillances institutionnelles?

Les signataires affirment vouloir identifier les responsables, en particulier dans le dossier prioritaire de Sierre-Chippis. Selon eux, la commission devra entre autre répondre à ces questions: qui ou quelles instances politiques ou administratives, institutions publiques ou privées, ont contribué à de tels retards? Y a-t-il eu des défaillances institutionnelles? Aurait-on pu faire mieux et plus vite?

Selon les dépositaires du texte, la commission d'enquête devra ensuite se pencher sur le projet de sécurisation du Rhône dans son ensemble, et pas seulement sur la région de Sierre. Car à leurs yeux, si les inondations de cet été sont emblématiques, le problème est plus large.

Recommandations attendues

Les groupes politiques veulent également que la commission formule des recommandations concrètes pour le futur, qu'il s'agisse d'adaptations des procédures de suivi ou de surveillance, ou encore d'amélioration de la coordination entre les différents acteurs impliqués.

La création de cette commission d'enquête parlementaire sera discutée en octobre prochain lors d'une session spéciale sur le thème des intempéries et, précisément, de la troisième correction du Rhône.

Sujet radio: Diana-Alice Ramsauer

Adaptation web: Vincent Cherpillod