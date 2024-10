Le Lonely Planet place le Valais dans son top 5 des destinations à découvrir en 2025

Le guide de voyage Lonely Planet recommande aux touristes de visiter le Valais l'année prochaine. Le canton alpin se hisse à la cinquième place de la liste 2025 des dix régions à découvrir.

Le Cervin, le glacier d'Aletsch ou encore Grimentz: en tant que touriste, on peut découvrir une multitude de trésors en Valais. C'est l'avis du guide de voyage Lonely Planet, qui a placé le canton en cinquième position de son top 10 des meilleures destinations "Best in Travel 2025".

Cette distinction réjouit la région: "Nous sommes ravis et aussi un peu fiers que notre canton ait été sélectionné parmi les cinq meilleures destinations mondiales par un guide de voyage aussi renommé", déclare Christian Schwab de Valais/Wallis Promotion. "Cela montre que le Valais, avec son offre touristique tout au long de l'année, est reconnu aussi bien au niveau national qu'international".

Une aura internationale

Mais qu'est-ce qui rend le Valais si attrayant aux yeux du guide de voyage? "Le canton a beaucoup à offrir en tant que région. Il y a de nombreuses montagnes imposantes, une nature magnifique et une garantie d’enneigement en hiver. Pour les amateurs d'activités en plein air, le Valais est très attractif", vante Jürg Stettler, directeur de l’Institut du tourisme et de la mobilité à la Haute école de Lucerne.

Zermatt et le Cervin bénéficient par ailleurs d’une renommée internationale, là où d'autres cantons et régions peinent à s’imposer à ce niveau. "Mais le Valais se présente dans son ensemble, ce n'est pas seulement Zermatt ou la vallée de Lötschental", précise Jürg Stettler. Invité de l'émission Forum jeudi, Alain Imboden, responsable de la filière tourisme à la HES-SO Valais-Wallis, juge également qu'il s'agit d'une "très bonne nouvelle" qui met bien en valeur "tout un canton".

Le coup de pouce du VTT

Pour Jürg Stettler, ce succès ne repose pas non plus uniquement sur une bonne stratégie marketing. "Le Valais a réussi par exemple à développer une offre attrayante pour le VTT dans l’ensemble du canton. Cela apporte une nouvelle dimension à la région", détaille-t-il. Christian Schwab abonde dans ce sens. "Des événements renommés comme les Championnats du Monde de VTT 2025 attirent également les touristes", précise-t-il.

Contacté, le guide explique de son côté que "Best in Travel" propose des recommandations de voyage spécialement pour l'année à venir. Pour être inclus dans cette liste, la région, la ville ou le pays doit offrir quelque chose de spécial qui rende la visite en 2025 particulièrement captivante, au-delà de l'attractivité habituelle de la destination. Et c'est là que les championnats du monde de VTT entrent en jeu.

"Hordes de touristes" pas redoutées

Valais/Wallis Promotion est convaincu que cette nomination permettra d’attirer un public encore plus large, renforçant ainsi le flux de visiteurs tout au long de l'année.

Le canton ne craint pas pour autant un afflux excessif de touristes. "Globalement, le tourisme de masse n'est pas un problème dans le Valais à l'heure actuelle. Nous suivons une stratégie touristique centrée sur les voyageurs individuels et les petits groupes", explique Christian Schwab. Cependant, il reconnaît qu’en haute saison, certaines destinations du Valais peuvent connaître une affluence accrue. "Nous nous efforçons de promouvoir le tourisme sur l'ensemble de l’année. Une répartition équilibrée des visiteurs permet une meilleure utilisation des infrastructures touristiques et soulage les ressources en haute saison", analyse-t-il.

Pour Alain Inboden, les "hordes de touristes" ne sont également pas à craindre. "Ce qui est bien encore une fois, c'est que toute la région est mise en valeur. Donc on peut s'attendre à ce que les touristes viennent et visitent d'autres lieux que ceux qui sont très bien établis", conclut-il.

ther avec SRF