Le guichet de la gare de Martigny a été braqué, un individu est toujours en fuite

Un individu a attaqué le guichet de la gare à Martigny (VS) vendredi peu après 07h15. Après avoir menacé le personnel, il s'est emparé du butin et a quitté les lieux. Un important dispositif policier a été déployé, mais le fuyard n'a toujours pas été retrouvé.

Les collaborateurs menacés par l'individu n'ont pas été blessés, indique la police cantonale valaisanne.

Cette dernière ne donne pas plus d'informations pour l'heure sur les circonstances du vol et l'individu recherché, et précise que "le ministère public a ouvert une enquête".

Deux individus impliqués

Il ressort des premiers éléments de l’enquête que deux individus au moins seraient impliqués dans le brigandage, a indiqué la police plus tard dans la journée.

Le premier, un homme de 165-170 cm environ, svelte, vêtu d’un pantalon sombre ainsi que d’une veste et d’un bonnet noirs, dont le visage était partiellement couvert, portait un sac de sport vert. Il a fait un bref passage sur le quai n° 1 de la gare à 07h13.

Le second individu, portant une doudoune 3⁄4 de couleur kaki, se trouvait probablement dans un véhicule à proximité de la gare.

Du côté des CFF, on confirme le braquage, sans plus. "Pour des raisons de sécurité, nous ne donnons aucune information sur les montants dérobés ni sur les mesures de sécurité entourant les guichets des gares", précise la compagnie ferroviaire.

