Le Grand Conseil valaisan réuni en session extraordinaire sur le dossier des crues du Rhône

Le Grand Conseil valaisan tient mercredi une session extraordinaire sur les intempéries qui ont frappé le canton cet été. Il est entré en matière sur une aide aux entreprises mais a refusé la création d'un Fonds cantonal d'aide aux victimes. Une commission d'enquête sera aussi lancée sur l'enlisement du dossier de la correction du Rhône à Sierre-Chippis.

Une commission d'enquête parlementaire (CEP) devra se pencher sur l'enlisement du dossier ayant empêché la mise en œuvre des travaux de correction du Rhône à Sierre-Chippis. Le Grand Conseil l'a décidé à l'unanimité, estimant qu'il était essentiel de comprendre pourquoi la mesure, pourtant identifiée comme prioritaire, n'a jamais vu le jour alors qu'elle avait été approuvée par le Grand Conseil en 2008.

Deux résolutions issues des rangs du Centre, du PLR, de l'UDC, du PS et des Vert-e-s souhaitaient ainsi répondre à un "besoin de transparence" et clarifier les responsabilités. La CEP devra notamment établir qui sont les acteurs (politiques, administratifs, techniques, publics ou privés) qui ont contribué à ce retard ou à cet abandon, et s'il y a eu des défaillances institutionnelles.

Prêts garantis aux entreprises

Par ailleurs, l'Etat du Valais pourrait cautionner des prêts pouvant atteindre 100 millions pour aider les entreprises touchées par le débordement du Rhône en juin dernier dans le secteur de Sierre-Chippis. Par 117 voix contre 10, le législatif cantonal est entré en matière mercredi sur un décret allant dans ce sens. Le détail sera débattu lors de la session de novembre.

Si les groupes se sont accordés sur l'importance de ce dispositif, demandé par le fabricant d'aluminium Novelis, plusieurs propositions d'amendements ont d'ores et déjà été annoncées. Tous les groupes sont entrés en matière, sauf les Vert-e-s qui ne s'opposaient pas au décret mais regrettaient que les délais légaux n'aient pas été respectés pour l'ajouter à l'ordre du jour.

Via ce décret, limité dans le temps, le Conseil d'Etat propose un soutien sous forme de prêts. Le cautionnement sert à couvrir la période durant laquelle les liquidités font défaut, en raison des démarches à entreprendre auprès des assurances jusqu’à l’obtention des dédommagements, a expliqué Christophe Darbellay, en charge de l'économie.

Il a appelé le Parlement à "sauver la maison" pour que l'activité reprenne, que les PME valaisannes en lien avec Novelis puissent être payées et que la confiance des acheteurs, des groupes comme Porsche et Land Rover, revienne sur le site. "Les premiers signaux sont positifs", a-t-il fait savoir.

Des questions ouvertes

Le décret préparé par le Conseil d'Etat propose également de prendre en charge les intérêts de ces prêts, estimés à environ 3 millions de francs. Ce point a rencontré plusieurs critiques, notamment du PLR estimant qu'il s'apparentait à une "reconnaissance de responsabilité". Une critique balayée par Christophe Darbellay.

La mise en place ou non de sanctions en cas de non-respect des termes du décret doit encore être discutée, de même que celle des firmes qui pourraient prétendre à cette aide, ou encore des conditions à respecter liées au maintien des emplois en Valais.

Aide d'urgence liée au limon

Le Parlement cantonal a aussi largement accepté un postulat interpartis portés par des élus du district de Sierre qui demande au Conseil d'Etat de débloquer une aide immédiate d'urgence d'au minimum 4 millions de francs pour débarrasser le limon apporté par le Rhône, qui engendre de la poussière désagréable et pénètre partout.

Les assurances ne prennent en charge que le déblaiement un mètre autour de la maison. Le reste de la parcelle est à la charge des habitants, déplorent les signataires issus du Centre, de l'UDC, des Vert-e-s et du PLR. "Un propriétaire a reçu un devis de l'ordre de 40'000 francs pour remettre en état sa parcelle de quelque 600 m2", illustrent-ils.

Fonds d'aide aux victimes rejeté

En revanche, le Grand Conseil a refusé par 69 voix contre 59 un autre postulat interpartis demandant la création d'un Fonds cantonal d'aide aux victimes, qui avait pour but d'aider les ménages, les entreprises et les collectivités publiques. "Il est du devoir de notre canton de soutenir les victimes de cette catastrophe naturelle", estimaient les signataires du texte issus des rangs du PS, du PLR, du Centre et de l'UDC.

Pour le Conseil d'Etat, des mécanismes d'indemnisation des dommages pour les particuliers existent déjà. "Il faut d'abord utiliser tous les outils de soutien avant d'en créer de nouveaux", a répondu le conseiller d'Etat Roberto Schmidt.

Actuellement, il est possible de recourir aux assurances, au Fonds suisse de secours pour les dommages non assurables ainsi qu'à l'aide des organismes, comme la Chaîne du Bonheur, la Croix-Rouge ou Caritas, a-t-il listé. Les entreprises peuvent, elles, recourir aux RHT ou aux prêts octroyés par le Centre de cautionnement et de financement (CCF). "Si à la fin, certains dégâts ne sont toujours pas couverts, que des situations extrêmes devaient subsister, alors on pourra en reparler", a-t-il martelé.

ats/fgn/jop