Le chantier de l'autoroute A9 dans le Haut-Valais prend encore du retard

Le futur tronçon de l'autoroute A9 prévu entre Loèche et Brigue prend un peu plus de retard. La fin du chantier sera encore retardée d'un an, à l'horizon 2027, en raison de difficultés géologiques dans le tunnel du Riedberg. Deux autres tronçons seront, eux, ouverts l'année prochaine.

Lancé en 2004, le chantier de ce tunnel, situé entre Loèche et Rarogne, n'en finit pas. Après l'annonce mardi par les autorités valaisannes de ce nouveau délai, il aura au total 18 ans de retard. Les précipitations extrêmes de l'été en Valais ont amplifié les mouvements de la pente sur cette montagne déjà instable. Selon les autorités, en concertation et en accord avec l’Office fédéral des routes, il faut donc construire une galerie pour permettre de drainer le versant et réduire la déformation du tunnel. Procédure accélérée Ce n'est pas la première fois que les obstacles géologiques bloquent les travaux. Ils ont même été l'un des principaux problèmes de ce projet. L'instabilité du terrain avait déjà obligé les autorités à stopper le chantier pendant plusieurs années. Cette fois-ci, le canton a choisi d'actionner la clause générale de police, qui lui permet de s'affranchir d'une mise à l'enquête publique et du droit des marchés publics, pour construire une galerie de drainage au-dessus du tunnel. Cette procédure permet de restreindre les possibilités de recours et les appels d'offre. En revanche, cette procédure d'urgence ne permettra pas au canton de miser sur la concurrence pour réduire les coûts des travaux. Un coût qui a d'ores et déjà été annoncé: 25 millions de francs, qui viennent s'ajouter aux plus de 220 millions déjà prévus. Soit un budget qui a plus que quadruplé par rapport aux estimations initiales. "Fluidifier le trafic" La mise en service du deuxième tube du tunnel de Viège est prévue quant à elle en juin 2025. Cette étape vient compléter l'ouverture du tube nord, en direction du Valais romand, et du tunnel de chevauchement en provenance des vallées de Saas et de Zermatt, inaugurés en 2022. Le contournement de Viège doit permettre de "fluidifier le trafic", "améliorer la sécurité routière" et "la qualité de vie dans la région". L’ouverture du tronçon Rarogne - Viège est prévue quelques mois plus tard en octobre 2025. L'autoroute A9 dans le Haut-Valais devrait être terminée en 2027, à l'exception de la traversée du bois de Finges, entre Sierre-Est et La Souste, encore suspendue à une décision du Tribunal fédéral liée à un recours contre une passerelle pour piétons sur le Rhône. Les travaux dans cette réserve naturelle, répertoriée à l'inventaire fédéral des paysages d'importance nationale, pourront débuter dans les neuf mois suivant la décision du tribunal. >> Voir aussi le sujet du 12h45 : Deux nouveaux tronçons de l’autoroute A9 ouvriront en 2025 dans le Haut-Valais / 12h45 / 1 min. / aujourd'hui à 12:45 Diana-Alice Ramsauer/jop avec ats