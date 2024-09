Le chanoine de Saint-Maurice qui avait fait une grève de la faim démissionne

Le curé responsable du secteur de Saint-Maurice a démissionné. Le chanoine avait été mis en retrait de ses fonctions dans le sillage des révélations d'abus sexuels, puis réintégré après une grève de la faim.

Le chanoine "a très régulièrement été confronté à des jugements sans appel ni dialogue qui le condamnent et lui ferment les portes", indique le Conseil de communauté dans un communiqué annonçant la démission de l'homme d'église. Les "trop nombreux refus de sa présence" ne lui permettent pas "dans ces conditions, d’assurer sa mission de curé". Celui-ci a démissionné le 21 septembre.

"Je suis triste de devoir quitter mon poste, mais je suis en paix avec cette décision", indique mercredi le religieux sur le portail catholique en ligne cath.ch qui s'est le premier fait l'écho de cette démission. Dans son message, le Conseil de communauté accueille cette décision "avec grande tristesse et douleur".

Plusieurs signalements

L'homme d'église avait accepté sa mise à l'écart en novembre dernier. Elle faisait suite à la diffusion de l'émission Mise au Point qui dévoilait des cas d'abus sexuels au sein de l'abbaye de Saint-Maurice.

Plusieurs signalements ont été diffusés dans l'émission Mise au Point concernant des cas d'abus sexuels au sein de l'abbaye de Saint-Maurice.

Dans cette première émission, une ancienne paroissienne, âgée de 12 ans au moment des faits, l'accusait d’attouchements, ce que le religieux a toujours nié.

L'affaire avait abouti à un arrêt de non-lieu en 2005, puis à deux décisions de non-réouverture en 2021 et en 2022. Le cas avait également été soumis au Saint-Siège qui, après enquête, était parvenu aux mêmes conclusions.

Une grève de la faim en mai

Sans nouvelles quant à sa réintégration et s'estimant lésé, l'homme avait entamé en mai une grève de la faim. Il avait finalement été rétabli quelques jours plus tard dans sa fonction de curé du secteur de Saint-Maurice, sans que l'abbaye n'attende la fin de l'enquête de police, ni celle de l'enquête externe qu'elle a elle-même commandée et dont les résultats sont attendus pour 2025.

Le diocèse de Sion n'avait cependant pas réhabilité le chanoine dans sa charge de doyen du décanat de Monthey. Il aurait souhaité des investigations supplémentaires.

En juillet, une seconde émission de Mise au Point avait dévoilé qu'au moins deux femmes de plus avaient signalé des comportements déplacés de la part du chanoine dans les années 2000 lorsqu'elles étaient adolescentes.

>> Voir le sujet de Mise au Point : Abus sexuels dans l'Église : et après ? / Mise au point / 13 min. / le 7 juillet 2024

ats/ami