Le budget valaisan 2025 table sur un excédent de revenus de 1,4 million

Après un budget 2024 équilibré, l'Etat du Valais s'attend à un excédent de revenus de 1,4 million de francs pour son budget 2025. Les charges se montent à 4,54 milliards de francs, en augmentation de 67,7 millions de francs ou 1,5% par rapport au budget 2024. Avec plus de 620 millions, les investissements restent élevés.

Le budget pour l'année prochaine est "présenté dans un contexte financier complexe et alors que sont d'actualité les dépenses consécutives aux interventions, aux déblaiements et aux remises en état urgents liés aux intempéries de l'été 2024. Ces événements impacteront lourdement les dépenses des comptes 2024", avertit déjà le Conseil d'Etat

Le gouvernement valaisan a "redéfini ses priorités et a alloué les ressources supplémentaires dans les domaines à forte croissance de charges, notamment la santé publique, les dangers naturels, les hautes écoles, l'enseignement spécialisé, l'informatique ou la digitalisation. Le budget prévoit également des mesures en faveur du personnel soignant et du personnel enseignant", indique-t-il mardi dans un communiqué.

"Avec un niveau d'investissement supérieur à 620 millions de francs et des subventions sans caractère d'investissement à des collectivités et à des tiers de 1,79 milliard de francs, le Conseil d'Etat entend poursuivre sa politique de soutien à haut niveau à la population, à l'économie et aux institutions", déclare-t-il. Ils étaient de 643 millions en 2024 et de 686 millions en 2023.

Pas de renchérissement des salaires

En 2025, la population devrait ainsi pouvoir continuer à profiter de la révision fiscale pour les personnes physiques, qui sera traitée en septembre par le Grand Conseil. Le budget prévoit en outre une affectation intégrale de la part à l'impôt sur les huiles minérales au secteur routier, ce dernier profitant ainsi à long terme d'une nouvelle source de financement, souligne encore le Canton.

Pour équilibrer ce budget 2025, malgré toutes les aides ciblées, le gouvernement a dû adopter des mesures spécifiques, telles que la stabilisation des dépenses, le report de projets, des mesures d'efficience dans tous les départements, la limitation de l'augmentation des charges de personnel, le renoncement à la création de nouveaux postes et l'absence de renchérissement sur les salaires des employés d'Etat, enseignants et employés des institutions paraétatiques subventionnées.

Utilisation des réserves

Comme autre mesure spécifique, le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil de geler pour trois ans les attributions à certains financements spéciaux et fonds. La rémunération d'intérêts aux financements spéciaux et fonds fait également l'objet d'une proposition de gel. Un décret urgent est soumis au Parlement.

Et au final, pour assurer aussi cet équilibre financier, le budget 2025 prévoit une utilisation des fonds et des réserves à disposition et une utilisation des fonds propres de l'Etat de 108 millions de francs, ce qui est possible grâce aux bons comptes des dernières années et à la constitution de réserves suffisantes, relève-t-on encore.

