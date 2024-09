La vallée de Saas toujours coupée du monde, mais la situation s'améliore ailleurs en Valais

La route cantonale menant à la vallée de Saas (VS) a été fermée jeudi matin en raison d'un glissement de terrain, provoqué par d'importantes chutes de pluie. Vers 20h00, les autorités valaisannes ont décidé de lever la vigilance accrue pour les cours d'eau latéraux et l'alerte pour le Rhône.

Le glissement de terrain s'est produit vers Eisten, entraînant la fermeture de la route entre Stalden et Saas-Almagell, a précisé un porte-parole de la police cantonale. Selon les premières informations, cette lave torrentielle n'a fait aucun blessé et aucune personne n'est portée disparue, a-t-il ajouté. La route entre Saas-Grund et Saas-Almagell a également dû être fermée temporairement avant de pouvoir rouvrir ce jeudi en fin de journée.

Les autorités s'étaient préparés à de fortes chutes de pluie. "Dès hier soir, nous avons installé des pelleteuses sur les ruisseaux latéraux", a expliqué Bruno Ruppen, président de la commune de Saas-Grund à la SRF.

Invité dans Forum, Simon Bumann, le responsable de la cellule de crise dans la vallée de Saas, explique que les perturbations risquent de durer encore un moment. Mais la situation, selon lui, est maintenant sous contrôle.

"Il y a une seule maison à Saas Grund qui a été évacuée pour des raisons de sécurité, mais entre-temps tout est rentré dans l'ordre", rassure-t-il. "Les dégâts ne sont pas aussi graves qu'au début de l'été. C'est surtout la montée rapide des eaux qui a surpris", poursuit-il.

Des équipes sont sur place pour rouvrir l'accès à la vallée. Il est encore impossible de dire quand cela interviendra. Le prochain point sur la situation aura lieu vendredi après-midi, a indiqué Simon Bumann dans Forum.

L'OCC précise que dans la vallée de Saas, "deux cours d'eau ont débordé, à savoir le Lehanbach et le Triftbach qui a emporté un pont à l'embouchure de la Vispa".

Fin de l'alerte pour le Rhône

Les autorités valaisannes ont décidé jeudi soir de lever la vigilance accrue pour les cours d'eau latéraux et l'alerte pour le Rhône à partir de 20h00. Au vu de la diminution des précipitations et de leur fin prévue dans la soirée, la situation revient à un niveau de vigilance normale, a indiqué l'Organe cantonal de conduite (OCC) dans un communiqué.

La situation est en cours de stabilisation et la décrue des cours d'eau latéraux a commencé. Quant au Rhône, les plateaux ont été atteints et les débits devraient baisser dans le courant de la nuit, ajoute-t-il.

Malgré la décrue, l'OCC recommande, jusqu'à vendredi matin, de ne pas s'approcher des cours d'eau, de ne pas stationner sur les ponts, de limiter les déplacements. Il faut toujours se conformer strictement aux ordres des autorités.

Fin juin et début juillet, le canton a déjà été touché par des intempéries. Mercredi, les autorités ont chiffré les dégâts causés par ces épisodes à environ 125 millions de francs pour le canton du Valais. Ces coûts concernent les cours d'eau latéraux, le Rhône, les routes, les infrastructures agricoles et les forêts. Les dommages causés aux privés, au PME et aux grandes industries ne figurent pas dans ce montant.

cab avec ats