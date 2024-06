La station de Zermatt coupée du monde et des habitants de Chippis évacués à cause des inondations

Le canton du Valais fait face à d'importantes inondations vendredi à la suite de fortes pluies. La station de Zermatt est coupée du monde, alors qu'une trentaine d'habitants de Chippis ont dû être évacués. Le Rhône donne aussi des signes d'inquiétude.

L'état-major de Zermatt est en alerte maximale ce vendredi. La rivière Matter Vispa (ou la Viège de Zermatt en français) qui traverse la station valaisanne est sortie de son lit en raison des fortes pluies de ces derniers jours couplées à la fonte des neiges. Plusieurs rues ont été inondées et les écoles de la station ont été fermées.

Les trains ne circulent par ailleurs plus entre Viège et Zermatt, a indiqué la ligne le Matterhorn Gotthard Bahn dans un communiqué. Les trains des lignes R40, RE41 et RE42 sont supprimés en raison des risques d'inondation. Des bus de remplacement circulent entre Viège et Täsch.

Comme la route est aussi coupée entre Täsch et Zermatt, il n'y a plus d'accès pour parvenir à la station. A l'aube, de la lave torrentielle s’est en effet déversée sur la chaussée.

Evacuations à Chippis

Selon Le Nouvelliste, une trentaine de personnes vivant au bord de la Navizence ont dû être évacuées dans le village de Chippis "par mesure de précaution", a indiqué le vice-président de la commune David Rey.

Les habitants évacués seront logés la nuit prochaine dans la salle de gymnastique et une séance d'information aura lieu aujourd'hui à 17h00.

A Bramois, la Borgne risque de déborder, alerte le canton. Les rives et le Bois de la Borgne sont fermés. Dans cette commune, les parents sont priés d'accompagner leurs enfants à l'école. Une digue gonflable a été aménagée par les pompiers de Sion pour protéger le village de la montée des eaux.

A Martigny, le débit de la Dranse est également très important et une route à proximité a été fermée

Le niveau d'alerte relevé sur le Rhône

Le Rhône donne aussi des signes d'inquiétude. Une alerte aux crues de degré 3 sur 5 a été émise jusqu'à samedi par MétéoSuisse, ce qui correspond à un "danger marqué". Une situation qui se produit seulement tous les 10 à 30 ans, selon les experts.

L'Organe de contrôle de conduite a ainsi décidé de relever son niveau d'alerte, passant au niveau de situation particulière.

Face à cette situation, le canton a interdit les promenades sur les rives du Rhône jusqu'à lundi soir et des évacuations ponctuelles sont en cours.

Les états-majors de conduite poursuivent l'observation des cours d'eau et se tiennent prêts à agir en fonction de l'évolution de la situation et évacuer si nécessaire.

