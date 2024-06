La station de Zermatt coupée du monde en raison de crues et de laves torrentielles

La station valaisanne de Zermatt est coupée du monde vendredi à la suite de soudaines inondations. Les trains ne circulent plus entre Viège et le village touristique en raison du risque de crues et la route est également coupée. Certaines rues de la localité ont été envahies par l'eau.

L'état-major de Zermatt est en alerte maximale ce vendredi. La rivière Matter Vispa (ou la Viège de Zermatt en français) qui traverse la station valaisanne est sortie de son lit en raison des fortes pluies de ces derniers jours couplées à la fonte des neiges, relate le Walliser Bote. Les écoles de la station ont été fermées.

Les trains ne circulent plus entre Viège et Zermatt, a indiqué la ligne le Matterhorn Gotthard Bahn dans un communiqué. Les trains des lignes R40, RE41 et RE42 sont supprimés en raison des risques d'inondation. Des bus de remplacement circulent entre Viège et Täsch.

Comme la route est aussi coupée entre Täsch et Zermatt, il n'y a plus d'accès pour parvenir à la station. A l'aube, de la lave torrentielle s’est en effet déversée sur la chaussée "sur une zone où la circulation n’est possible que sur autorisation", a indiqué Vincent Pellissier, chef du service valaisan des routes.

A noter que de nouvelles précipitations sont attendues dans la journée, ce qui pourrait encore compliquer la situation.

