La restructuration du bureau sédunois de l'agence de presse Keystone-ATS préoccupe l'Etat du Valais

Chaque pays a son agence de presse. Avant la création de l'ATS, les médias suisses dépendaient des agences de presse françaises, allemandes ou britanniques, comme l'AFP ou Reuters. Mais depuis plus d'un siècle, ils peuvent s'abonner aux contenus de l'agence nationale. Il s'agit de contenus produits en français, en allemand et en italien. Et ce ne sont pas seulement des contenus textuels.

De 1932 à 1971, l'ATS a donné ses bulletins d'information en direct sur les ondes. Aujourd'hui, les journalistes radio se basent toujours sur les informations de l'agence de presse pour leurs journaux horaires.

Keystone-ATS produit aussi des photos, des vidéos et de plus en plus de contenus interactifs pour les réseaux sociaux. Ces contenus sont souvent directement repris sur les sites des médias ou imprimés dans les journaux.

Pour faire tout cela, elle emploie plus d'une centaine de journalistes, producteurs vidéo et photographes. Ils sont répartis entre la centrale à Berne et une douzaine de bureaux régionaux, dont celui de Sion.