La ligne Viège-Zermatt ne rouvrira que dans plusieurs semaines après les intempéries

Les intempéries ont causé des dégâts plus importants que prévu sur la ligne ferroviaire du Matterhorn-Gotthard-Bahn entre Viège et Täsch, en direction de Zermatt (VS). L'exploitation du chemin de fer ne pourra vraisemblablement pas reprendre avant plusieurs semaines.

Après la baisse du niveau de la Vispa, des dégâts ont été constatés à d'autres endroits, a indiqué mardi le Matterhorn-Gotthard-Bahn (MGBahn). Les dommages concernent notamment le tronçon Kalpetran-Herbriggen. Selon les estimations actuelles, les travaux de remise en état dureront plusieurs semaines, indique le MGBahn. Le tronçon Viège-Täsch restera donc fermé au trafic ferroviaire jusqu'à nouvel ordre. Le remplacement du train par le bus sera maintenu en conséquence. Zermatt reste accessible par voie terrestre grâce au train-navette au départ de Täsch. Des retards annoncés Pendant l'interruption du trafic ferroviaire, les temps d'attente peuvent être plus longs. Il est vivement recommandé aux voyageurs de prévoir des marges supplémentaires, car les capacités de remplacement par des bus sont plus faibles que celles du trafic ferroviaire régulier. De même, les groupes ne peuvent être transportés que de manière limitée. Le Gornergrat Bahn (GGB) reste suspendu jusqu'à la remise en état de la galerie de protection de Riffelbord, touchée par une coulée de boue, et ce au moins jusqu'à la fin du service mercredi. >> Voir le sujet du 19h30 sur les travaux sur la ligne ferroviaire : À Zermatt (VS), des travaux ont été entrepris pour rétablir la liaison ferroviaire avec la commune valaisanne de Täsch / 19h30 / 24 sec. / samedi à 19:30 ats/fgn