La femme suspectée d'un triple meurtre d'enfants retrouvée morte dans le val d'Illiez

La femme suspectée d'un triple meurtre d'enfants en Haute-Savoie et recherchée depuis mardi par la police française a été retrouvée morte dans sa voiture dans le val d'Illiez (VS), a appris la RTS.

Trois enfants d'une famille recomposée vivant à Taninges, en Haute-Savoie, ont été retrouvés morts mardi, portant des plaies par arme blanche, et leur mère, âgée de 45 ans, était "activement recherchée" dans la soirée.

Une enquête de flagrance pour "homicides volontaires" a été ouverte et confiée aux gendarmes de la brigade de recherches de Bonneville avec l'appui de la section de recherches de Chambéry, a indiqué le procureur de Bonneville, Boris Duffau, dans un communiqué tard mardi.

Les victimes sont "deux garçons de 2 et 11 ans et une fille de 13 ans", précise-t-il. Des autopsies et des expertises supplémentaires seront rapidement réalisées par l'Institut médico-légal (IML) de Grenoble, mais "des premières constatations, il est établi que les victimes présentent des plaies par arme blanche".

Développement suit.

