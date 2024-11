L'UDC réalise un carton lors des élections communales en Valais

L'UDC a réalisé d'excellents résultats lors des communales en Valais dimanche. A Martigny ou encore à Val de Bagnes, le parti progresse dans les législatifs. Les grands perdants dans les villes sont les Verts et dans une moindre mesure le PLR.

Depuis les élections fédérales en 2023, l'UDC confirme clairement sa progression en Valais. Le parti l'a encore démontré dimanche en remportant une vingtaine de sièges supplémentaires dans le Valais romand.

La formation gagne 3 sièges à Sion et 2 à Sierre. A Monthey, une nouvelle liste "Monthey Demain", qui comprend des UDC, glane 13 fauteuils, alors que la liste "UDC et Union des citoyens" de la précédente législature détenait 6 sièges.

L’UDC fait également une entrée remarquée dans plusieurs grandes communes où elle ne comptait jusqu'ici aucun élu, comme Martigny (8), ou Val de Bagnes (7) et sa station Verbier.

Cette poussée de l'UDC se fait au détriment du PLR notamment, mais surtout des Verts, qui perdent 16 sièges entre Sierre, Sion et Martigny. Les écologistes sont éjectés du législatif à Martigny et à Monthey.

>> Ecouter les explications de Forum : L'UDC est l'un des grands gagnants de l’élection des Conseils généraux en Valais / Forum / 2 min. / hier à 19:00

"Les gens se mettent à voter durablement UDC"

"On savait qu'on était sur un trend plutôt positif, mais on ne s'attendait pas à un résultat d'une telle ampleur. On est agréablement surpris. Ça veut dire que l'UDC s'enracine dans les communes, qu'on a du personnel de qualité, que les gens nous font confiance et qu'ils se mettent maintenant à voter durablement UDC", se réjouit Kevin Pellouchoud, chef de campagne pour l'UDC Valais Romand dans La Matinale de la RTS.

L'UDC avait également renforcé sa présence dans les exécutifs lors du scrutin d'il y a un mois. Il faudra donc compter sur le parti le 2 mars prochain lors des élections cantonales. Fort de cette dynamique, il pourrait bien être tenté de lancer un deuxième candidat avec Franz Ruppen dans la course au Conseil d'Etat. On devrait en savoir plus d'ici décembre.

Sujet radio: Emilien Verdon

Sujet TV: Florence Vuistiner

Adaptation web: cab