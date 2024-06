L'EPFL créera six nouvelles chaires sur son campus valaisan

L'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et le Valais poursuivent leur collaboration avec pour ambition de créer un pôle de recherche, d'innovation et de formation autour de la transition énergétique. L'accord est signé, le canton et l'EPFL s'engagent notamment à créer six chaires supplémentaires en Valais.

Digitalisation dans le secteur des machines hydrauliques, décarbonation, matériaux et système de batteries: plusieurs domaines viendront compléter les postes de recherches et d'enseignement déjà existants. Le campus valaisan de l'EPFL compte actuellement 15 chaires et plus de 250 collaboratrices et collaborateurs, dont 70% se sont établis sur le territoire cantonal. Le nombre de chaires universitaires devrait donc passer à plus de 20 à la suite de l'accord signé entre les deux entités, avec potentiellement plus de 450 collaborateurs. Sur les six nouvelles chaires prévues, deux sont déjà sur les rails et une troisième le sera "prochainement". Les autres s'échelonneront jusqu'en 2032, ont indiqué les partenaires lors d'un point presse. Ce nouveau plan académique devrait permettre de positionner le Valais comme un lieu de référence dans les domaines des énergies renouvelables, selon un communiqué de l'EPFL. "Je suis convaincu que ce pôle autour de la transition énergétique verte connaîtra un succès rapide vu le besoin croissant de réponses à cet enjeu majeur", affirme le conseiller d'Etat valaisan Christophe Darbellay, cité par le communiqué. Le conseiller d'Etat valaisan Christophe Darbellay et le président de l'EPFL Martin Vetterli. [Keystone - Cyril Zingaro] Un bilan positif Depuis la signature d'une convention d'implantation il y a plus de dix ans, la collaboration entre l'EPFL et le Valais a porté ses fruits, estiment-ils. Elle a notamment permis de renforcer des secteurs clés du tissu économique. Chaque franc investi par le canton et la ville de Sion a rapporté plus de trois francs aux affaires locales, selon une étude récente de l'EPFL. Plusieurs start-ups ont également été créées à partir des technologies développées par des groupes de recherche en Valais, créant au passage des emplois. >> Lire aussi : L'innovation prend toujours plus d'ampleur en Valais Renforcer la collaboration Ce bilan positif pousse donc le Conseil d'Etat valaisan à renforcer encore cette collaboration et à en financer une partie. Le canton s'engage ainsi à financer l'équivalent de deux chaires sur les six supplémentaires. L'EPFL financera les quatre autres A terme, le canton investira jusqu’à 4,2 millions par an. Il met aussi à disposition gratuitement les locaux et les infrastructures nécessaires pour leur installation. Une fois installées, les chaires "trouveront des fonds additionnels", précise l'EPFL. Pour relever les grands défis tels que le changement climatique et l’approvisionnement énergétique, il est important que tous les acteurs se donnent la main: institutions scientifiques, collectivités publiques, entreprises, citoyens. Martin Vetterli, président de l'EPFL "C'est un engagement de l'EPFL pour la transition énergétique, pour le plan zéro carbone à l'horizon 2050 de la Confédération. Et dans les sujets en général où l'EPFL est extrêmement engagée, comme la durabilité, les énergies vertes ou renouvelables et le management des systèmes énergétiques", a fait valoir Martin Vetterli, président de l’EPFL, dans l'émission Forum. Pour lui, "la Suisse doit être capable de relever les grands défis tels que le changement climatique et l’approvisionnement énergétique". "Pour y parvenir, il est important que tous les acteurs se donnent la main: institutions scientifiques, collectivités publiques, entreprises, citoyens. Ce modèle fonctionne très bien dans notre collaboration avec le Valais", constate-t-il. >> L'interview de Martin Vetterli dans Forum : L’EPFL va créer un pôle de recherche et d’innovation pour la transition énergétique en Valais (vidéo) / Forum / 3 min. / aujourd'hui à 19:00 Sujets radio: Emilien Verdon et Renaud Malik Adaptation web: Emilie Délétroz/kkub avec ats