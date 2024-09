L'entreprise sierroise Novelis redémarre sa production d'aluminium après deux mois de fermeture

L'entreprise Novelis qui emploie 520 personnes à Sierre devrait redémarrer sa production d'aluminium jeudi, a appris la RTS. Elle avait été arrêtée le 30 juin à cause des laves torrentielles dans les vallées valaisannes dues au débordement du Rhône.

La zone Sierre Chippis où se trouve ce géant de l'aluminium était totalement inondée, forçant Novelis à fermer ses portes avec des dégâts estimés à une centaine de millions de francs.

Tests des équipements

Novelis a multiplié les tests ces dernières semaines pour vérifier ses équipements et si la boue a déjà disparu à 98%, le limon s’est infiltré absolument partout au moment de l’inondation: dans les machines, les caves, dans les rails de trains qui entrent dans l'usine.

Il a fallu pomper, évacuer, nettoyer et remettre l’électricité pour reconnecter des milliers et des milliers d'éléments électriques et électroniques un à un.

Ce sont précisément ces connexions qui ont été testées. Depuis lundi, ils se concentrent sur le laminoir à chaud, soit le four qui se trouve au cœur des commandes pour produire l’aluminium.

Du monde sur le pont

Tous ces tests finaux, et surtout le redémarrage officiel de l’usine, sont des moments de grande effervescence, nécessitant que tous les employés de Novelis soient sur le pont aux côtés de plus de 50 électriciens externes.

D'autres experts externes sont aussi présents pour aider les équipes à faire du nettoyage et du montage. Ils sont là pour fabriquer des pièces mécaniques.

L'entraide a été un facteur clé pour faire redémarrer cette usine. L'industrie suisse l'a aidé à réviser les moteurs au plus vite, remercie Serge Gaudin qui dirige le site de Novelis. "Ils ont organisé leur temps en supprimant parfois certains arrêts de production pendant l'été pour être disponibles."

Rassurer les employés et les clients

Ces deux derniers mois ont été marqués par un travail colossal, débouchant sur une énorme fatigue, du stress et de l’inquiétude. Il faut rassurer les employés et surtout les clients.

"C'est très important que l'on respecte nos engagements de production et cela permettra de donner une confiance forte à nos clients", indique Serge Gaudin.

Novelis s'est engagée auprès de ses clients à reprendre ses activités dès cette semaine. C'est pourquoi les équipes ont été renforcées de jour comme de nuit pour corriger les derniers éléments nécessaires à cette reprise de fonction. Les pompiers sont aussi sur place pour s’assurer que tout se passe bien.

Rencontre avec le Conseil d'Etat valaisan

Une rencontre est aussi prévue mercredi entre Novelis et le Conseil d’Etat valaisan alors que leurs relations s'étaient tendues ces derniers temps sur les responsabilités financières des crues qui ont forcé la mise à l'arrêt de l'entreprise.

L'objectif de la direction est de revenir sur les mesures urgentes annoncées par le Conseil d’Etat pour préciser les délais de ces travaux et en évaluer leur efficience. L'autre enjeu est aussi financier. Les discussions ne font que commencer.

Sujet radio: Dominique Choffat

Adaptation web: juma