L'écoulement des eaux usées dans le Rhône et le Léman présenterait peu de risques pour les humains

Sept stations d'épuration (STEP) ont été touchées par les crues qui ont frappé le Valais le week-end dernier. Conséquence: les eaux usées finissent actuellement dans le Rhône et ensuite dans le Léman. Il n'y a a priori pas de risques pour l'eau potable ou les baignades.

Bien que la situation soit préoccupante, il n’y aurait pour l’instant pas de danger majeur pour les humains, que ce soit le long du Rhône ou à l’embouchure dans le Léman. "Il y aura ce phénomène de dilution relativement important qui va permettre d'encaisser en quelque sorte la pollution qui arrive", affirme Luca Rossi, responsable romand de l'Association suisse des professionnels de la protection des eaux, dans La Matinale de la RTS.

Le spécialiste rappelle aussi que l'eau potable est de toute façon systématiquement surveillée en Suisse. "C'est la denrée la plus surveillée en Suisse de façon générale. Il y a des analyses permanentes qui sont faites", explique-t-il. Les communes où l'eau du robinet est impropre à la consommation ont donc directement averti leurs citoyens.

Une STEP totalement à l'arrêt

Pour l'heure, seule la STEP de Sierre est totalement à l'arrêt. Les six autres STEP touchées, bien qu'endommagées, parviennent à réaliser les traitements primaires des eaux usées, a indiqué à la mi-journée le service de l'environnement valaisan (SEN) à la RTS.

Le SEN espère une remise en service partielle de la STEP de Sierre pour le traitement primaire dès ce mercredi ou ce jeudi, sans certitude du délai.

Eaux analysées

Le SEN va analyser les canalisations des STEP pour s'assurer qu'aucune fuite n'a contaminé le fleuve. Dans le canton de Vaud aussi, des analyses des eaux du Léman seront réalisées "au plus vite". Une fois les prélèvements effectués, l'attente pour obtenir des résultats pourrait durer une semaine.

Si la baignade dans le lac ne représente a priori pas de risque, Nicole Gallina, secrétaire générale de la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman (CIPEL), conseille tout de même dans le 12h45 de la RTS d'attendre "les recommandations des autorités sanitaires concernées qui vont faire toutes les analyses".

Canalisations bouchées

Il existe en revanche un risque environnemental lié à la pollution par les canalisations. Les cailloux, sédiments et autres débris que l'on voit s'accumuler en surface se glissent en effet aussi dans les tuyaux sous terre et les bouchent. "Ces canalisations ne pourront plus transporter l'eau usée à la station d'épuration", indique Luca Rossi. "Il pourrait y avoir des débordements à d'autres endroits".

Concrètement, cela signifie que les canalisations pourraient déborder dans des cours d'eau et créer des dégâts chez les privés aussi avec une remontée de l'eau des toilettes par exemple.

Les canalisations devront donc être débouchées puis inspectées en passant des caméras. Celles qui sont abîmées devront ensuite être réparées. Ce travail prendra plusieurs mois, selon Laurent Lièvre, directeur d'exploitation de Videsa, une entreprise d'assainissement en Valais. Il ne pourra cependant commencer qu'une fois que les sous-sols auront été vidés et les infrastructures industrielles nettoyées, afin d'éviter un risque de pollution chimique.

