L'auteur du rapport remettant en question la correction du Rhône se défend de ne pas être qualifié

Le Conseil d'Etat valaisan a reçu jeudi une lettre de l'Association suisse pour l'aménagement des eaux critiquant le rapport qui remet en question la troisième correction du Rhône (T3). L'auteur du rapport, Christophe Voyame, s'est défendu jeudi soir dans Forum d'avoir la qualification nécessaire pour être en charge du dossier.

Au cœur des critiques signées par des hydrologues, des représentants des cantons et des sociétés électriques de toute la Suisse, il y a l'analyse sur laquelle s'appuie le Conseil d'Etat valaisan pour justifier sa nouvelle stratégie. L'association juge que ces soixante-neuf pages ont été rédigées par un ingénieur non-spécialiste en protection contre les crues et que ce nombre est un peu court pour revoir toute une politique suivie depuis 20 ans et validée par la Confédération et des experts.

On n'est pas sur un rapport d'expert (...) mais sur une analyse de projet et, dans ce cadre-là, j'ai une large expérience Christophe Voyame, auteur du rapport sur la troisième correction du Rhône

Mais Christophe Voyame, du bureau E-AS à Lausanne, ne comprend pas ces critiques. "L'aménagement des cours d'eau est une spécialité de l'ingénieur civil (...) Ma formation de base est celle d'ingénieur civil, donc je suis tout à fait qualifié", assure-t-il dans Forum jeudi. "On n'est pas sur un rapport d'expert (...) mais sur une analyse de projet et, dans ce cadre-là, j'ai une large expérience", insiste-t-il.

>> Ecouter son interview complète dans Forum : Keystone - Olivier Maire Controverse autour des mesures de sécurité de la 3e correction du Rhône: interview de Christophe Voyame / Forum / 10 min. / aujourd'hui à 18:03

Analyse "incomplète"

L'association estime aussi que les conclusions de cette analyse sont "techniquement incomplètes". Elle accuse donc le gouvernement "d'induire le public en erreur" en accordant moins d'importance aux aspects écologiques et davantage au maintien des terres agricoles.

Pourtant, celui qui a remis en cause la T3 indique avoir rédigé "une première version de 300 pages, hors annexes". Or, en souhaitant raccourcir son rapport, il se "retrouve piégé", dit-il. Christophe Voyame détaille l'avoir synthétisé pour le rendre lisible par tous, mais se fait critiquer, car il manque de détails pour les experts.

Il relève encore que "l'adaptation aux changements climatiques se passe presque plus dans les vallées latérales et à l'amont de la plaine du Rhône. C'est là qu'on enregistre les dégâts les plus forts parce qu'on n'a pas tellement le temps voir venir ce qu'il se passe." Alors que dans le Rhône, selon lui, "il est toujours possible d'anticiper la montée des eaux et de prendre des mesures de protection".

Pas une première pour le gouvernement valaisan

Ça n'est pas la première fois que le gouvernement valaisan essuie des critiques en lien avec ce rapport. Le canton de Vaud lui avait écrit un courrier agacé, avait révélé la RTS en avril.

>> Relire : Le canton de Vaud se fâche avec le Valais sur la correction du Rhône

Le ministre vaudois Vassilis Venizelos fustigeait le fait que le Valais ait commandé une analyse seul de son côté, alors que Vaud est concerné par la correction du Rhône dans le Chablais.

Sujet radio: Romain Carrupt

Propos recueillis par Thibaut Schaller

Adaptation web: juma