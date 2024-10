L'A9 fermée entre Riddes et Conthey en raison d'un gros carambolage

Un carambolage impliquant six voitures sur l'autoroute valaisanne a eu lieu mardi matin. L'A9 est fermée entre Riddes et Conthey provoquant des bouchons sur la route cantonale qui sert de contournement. Cinq personnes ont été hospitalisées.

Le pronostic vital des cinq blessés n'est pas engagé, a indiqué un porte-parole de la police cantonale. L'accident s'est produit vers 7h30.

Quatre heures plus tard, le tronçon d'autoroute entre les sorties de Riddes et Conthey était toujours fermé afin de "réaliser les constats d'accident et de dégager les véhicules impliqués", précise-t-il. Il n'est pour l'heure pas possible d'estimer la réouverture de l'autoroute.

Des bouchons se sont formés sur la route cantonale, qui sert de contournement.

