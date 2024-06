Intempéries: trois personnes ensevelies toujours recherchées dans les Grisons, léger mieux en Valais

Une personne portée disparue a été secourue dans une vallée du sud des Grisons, tandis que les secours sont à pied d'œuvre pour en retrouver trois autres toujours ensevelies, a indiqué samedi la police. En Valais, le niveau du Rhône était en baisse samedi, mais les autorités maintiennent l'état de "situation particulière" au moins jusqu'en fin de journée.

- GRISONS: trois personnes portées disparues

Une femme a été retrouvée vivante dans des éboulis par les sauveteurs dans le val Mesolcina (GR). Elle a été transférée à l'hôpital. Trois autres personnes - un couple et une femme âgée - sont toujours ensevelies dans la même région, a indiqué la police samedi. Plus tôt dans la journée, quatre personnes avaient été signalées disparues.

"On a réussi à sauver au moins une vie", a déclaré samedi matin un agent de la police cantonale des Grisons lors d'une conférence de presse à Roveredo, retransmise par la télévision italophone RSI. Vendredi soir, des orages et des précipitations importantes ont provoqué de fortes crues et des glissements de terrain. Les rivières ont débordé et les routes ont été inondées.

Le gouvernement grison suit la situation "avec une grande inquiétude et souhaite beaucoup de force à toutes les personnes concernées", écrit-il sur X. Parmi les secours dans ce canton, cinq équipes canines et un chef d'équipe sont en action samedi, précise pour sa part l'organisation de sauvetage Redog de la Croix-Rouge suisse. Des hélicoptère et des drones sont aussi mobilisés pour retrouver les trois disparus.

>> Voir cette vidéo de RSI montrant la zone où trois personnes sont ensevelies :

Par ailleurs, une patrouille de la police cantonale grisonne a perdu son véhicule dans les flots dans la même vallée. La patrouille recherchait des personnes ou des animaux qui pourraient être en danger. Ce faisant, les policiers se sont eux-mêmes mis en danger, a déclaré William Kloter, commandant de la police cantonale grisonne. Ils ont pu être sauvés grâce à la réaction rapide de leurs collègues et n'ont pu que regarder leur véhicule être emporté par les flots.

La présidente de la Confédération Viola Amherd s'est montrée bouleversée par l'ampleur des dégâts causés par les intempéries dans plusieurs régions de Suisse.

Un canton copieusement arrosé

La zone d'intervention pour la police et les pompiers s'étendait sur près de 20 kilomètres. Un cône de déjection a touché plusieurs maisons. Plusieurs dizaines de personnes ont dû être évacuées de leur maison dans la région de Mesolcina Calanca, a indiqué la police cantonale des Grisons.

Avec 125 millimètres de pluie enregistrés au cours des dernières 24 heures, selon Meteonews, la commune de Grono détient la palme des précipitations en Suisse.

D'autres stations de mesure du canton ont également enregistré d'importantes quantités de pluie. Au San Bernardino, 80,2 millimètres ont été mesurés entre vendredi matin à 8h et samedi matin à la même heure. A Coire et Ilanz, la mesure a atteint respectivement 48,8 et 47,7 millimètres.

- VALAIS : la situation s'apaise mais reste tendue

En Valais aussi, les intempéries ont provoqué de gros dégâts. Laves torrentielles, glissements de terrain, rivières en furie et routes fermées, les précipitations des derniers jours et la fonte des neiges ont causé des crues dans tout le canton. Pour l'heure, aucun blessé n'est à déplorer. Plus de 300 personnes, dont 157 sapeurs-pompiers et une quarantaine d’astreints à la protection civile, sont engagés.

Plusieurs axes routiers ont été temporairement coupés, notamment la route cantonale entre Riddes et l’usine de Bieudron et la liaison entre Fionnay et Bonatschiesse, dans le val de Bagnes. Samedi après-midi, la route entre Vissoie et Mayoux était toujours fermée.

Les autorités cantonales ont prolongé samedi l'état de "situation particulière" décrété vendredi. Cela signifie que le Conseil d'Etat prend les commandes du dispositif de sécurité, qui lui permet d'avoir des moyens d’intervention supplémentaire en cas de nécessité. Le danger reste élevé aux abords des cours d'eau, et des orages sont encore attendus samedi.

Les vallées latérales inquiètent

"Ce sont les vallées latérales qui nous cause de gros soucis, notamment celle de Zermatt, d'Anniviers et d'Hérens, où le sol est très déstabilisé", a précisé samedi après-midi l'adjoint de la cheffe de la sécurité civile et militaire Antoine Jacquod.

Dans ces secteurs, plusieurs débordements et des laves torrentielles ont eu lieu le long des cours d'eau latéraux, dont la décrue est "très lente". L'Organe cantonal de conduite valaisan y redoute des glissements de terrain. La suite dépendra de la force des orages qui s'abattent actuellement, ajoute Antoine Jacquod.

>> Le point sur la situation en Valais dans le 12h30 de samedi : Keystone Intempéries: le niveau du Rhône baisse en Valais, mais le niveau d’alarme reste élevé / Le 12h30 / 2 min. / aujourd'hui à 12:33

La Navizence en crue

Un total de 230 personnes vivant au bord de la Navizence ont dû être évacuées vendredi dans le village de Chippis, près de Sierre, "par mesure de précaution", a indiqué la cheffe de l'Organe de conduite cantonal. Les habitants évacués ont passé la nuit dans la salle de gymnastique du village. Samedi, la plupart d'entre eux ont pu regagner leur domicile. Sur l'ensemble du canton, 59 personnes étaient encore en état d'évacuation samedi à 15h.

>> Le sujet du 12h45 sur les évacuations à Chippis (VS) : Les crues dans le canton du Valais ont contraint les autorités à évacuer une trentaine d'habitants de la commune de Chippis / 12h45 / 1 min. / aujourd'hui à 12:45

Le pont entre Chippis et Sierre a en outre été fermé. "Nos ingénieurs sont sur place pour évaluer la situation", a précisé samedi Antoine Jacquod. Une fois que le débit se sera calmé, "il s'agira d'aller récupérer les troncs qui sont charriés pour éviter d'autres dangers notamment sur le Léman", poursuit-il.

A Bramois, en raison d'un risque de débordement de la Borgne, les rives et le Bois de la Borgne ont été fermés. Une digue gonflable a été aménagée vendredi par les pompiers de Sion pour protéger le village de la montée des eaux et des évacuations sont possibles si cela ne devait pas suffire.

La Navizence en furie à Vissoie (VS). [KEYSTONE - JEAN-CHRISTOPHE BOTT]

A Martigny, le débit de la Dranse est également très important et une route à proximité a été fermée

>> Voir les images de la Dranse et la Navizence : En Valais, les cours d'eau la Dranse et la Navizence en crue ce vendredi / L'actu en vidéo / 34 sec. / hier à 17:25

Zermatt toujours coupée du monde

La situation est aussi particulièrement tendue à Zermatt, où les précipitations au cours des dernières 24h ont atteint 30,1 millimètres. La rivière Matter Vispa (ou la Viège de Zermatt en français) qui traverse la station valaisanne est sortie de son lit. Plusieurs rues ont été inondées et les écoles de la station ont été fermées.

>> Les images de la Vispa à Zermatt : La rivière Vispa qui traverse Zermatt est sortie de son lit vendredi matin / L'actu en vidéo / 33 sec. / hier à 15:30

Les trains ne circulent plus entre Viège et Zermatt depuis vendredi midi et pour une durée indéterminée, a indiqué la compagie Matterhorn Gotthard Bahn. Comme la route est aussi coupée entre Täsch et Zermatt après qu'une lave torrentielle se soit déversée sur la chaussée, il n'y a plus d'accès pour parvenir à la station. La présidente du village a toutefois assuré qu'il n'y avait aucun danger pour les personnes sur place.

La voie entre Viège et Täsch, en dessous de Zermatt, devrait rester fermée au moins jusqu'à la fin de la semaine prochaine, a averti samedi après-midi la Matterhorn Gotthard Bahn. Les crues de la rivière Vispa ont affecté "massivement" la ligne à plusieurs endroits, de sorte que d'importants travaux de remise en état sont nécessaires, a-t-elle précisé. Le train du Gornergrat a lui aussi été fermé en raison d'une coulée de boue et le restera au moins jusqu'à mardi.

Pour l'heure, l'accent est mis sur la reprise du service ferroviaire entre Täsch et Zermatt dans les meilleurs délais afin de désenclaver la station, avec ensuite un service de bus entre Täsch et Viège.

Danger de crue en baisse pour le Rhône

La situation s'est calmée au niveau du Rhône, a encore indiqué samedi Antoine Jacquod. Le pic de la crue a été atteint après minuit dans la nuit de vendredi à samedi. Un débit de 819 m3 par seconde a par exemple été atteint à 2h du matin à Branson.

Samedi après-midi, le degré d'alerte a été abaissé de 4 (fort danger) à 2 (danger limité). Si le fleuve a entamé sa décrue, les débits restent toutefois très élevés. Le niveau du fleuve s'est rapproché de celui de 2000, l'année du dernier grand épisode de crue, qui avait causé d'importants dégâts. Mais, depuis, les digues ont été renforcées.

Le niveau du Rhône avait causé des inquiétudes, en particulier vendredi. Une alerte aux crues de degré 4 sur 5 avait été émise par MétéoSuisse jusqu'à samedi, de Viège au lac Léman. Selon les experts, une telle situation ne se produit que tous les 10 à 30 ans. Le canton a réagi en interdisant les promenades sur les rives du Rhône jusqu'à lundi soir et des évacuations ponctuelles ont eu lieu.

>> Les précisions de Flore Dussey dans le 12h45 : Le point avec Flore Dussey sur la situation préoccupante en Valais suite aux récentes intempéries / 12h45 / 1 min. / aujourd'hui à 12:45

>> Lire aussi : En raison du risque de crue, le Valais interdit les balades le long du Rhône

