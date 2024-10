Frédéric Favre ne se représentera pas au Conseil d'Etat valaisan en 2025

Le conseiller d'Etat valaisan Frédéric Favre ne briguera pas de 3e mandat à l'exécutif cantonal en mars 2025. Le magistrat PLR a été nommé directeur de l'association Jeux olympiques et paralympiques Switzerland 2038.

Le choix du chef du Département de la sécurité, des institutions et du sport est "mûrement réfléchi et dicté par des raisons personnelles", annonce-t-il mercredi sur Facebook.

En aucun cas, une lassitude de sa fonction politique n'est en cause, précise le magistrat PLR. Frédéric Favre remercie les Valaisans et les Valaisannes de lui avoir accordé leur confiance en 2017 et 2021. Il restera en fonction jusqu'au 30 avril 2025.

Dès le 1er mai, Frédéric Favre deviendra directeur de l'association Jeux olympiques et paralympiques d'hiver Switzerland 2038, communique parallèlement Swiss Olympic. La direction opérationnelle sera assurée par les co-présidents Ruth Wipfli Steinegger et Urs Lehmann jusqu'à la fin de son mandat de conseiller d'Etat.

>> En lire plus : Après plusieurs échecs, la Suisse veut aller de l'avant pour obtenir les JO d'hiver de 2038

"Pour le projet Switzerland 2038, il est décisif de pouvoir compter sur une personnalité reconnue qui, en plus d'une compréhension globale du sport et des grandes manifestations, dispose d'un solide réseau politique au niveau fédéral et cantonal", déclare Ruth Wipfli Steinegger.

Ancien champion de Suisse de karaté

Ancien champion de Suisse de karaté et ex-arbitre de hockey sur glace, Frédéric Favre a fait activement partie du monde du sport. Il est en outre déjà impliqué dans les préparatifs des Mondiaux 2027 de ski alpin à Crans-Montana, en tant que membre du comité directeur. "Son expertise sera très utile dans les discussions avec le CIO et tous les autres partenaires", explique Urs Lehmann.

Ancien vice-président de Sion 2026, Frédéric Favre a soutenu le projet Switzerland 203x dès le début en tant que conseiller, rappelle Swiss Olympic. "Je me réjouis de m'engager à plein temps à partir du 1er mai, dans le plus grand projet sportif de notre pays. Grâce à ses valeurs, la Suisse peut apporter beaucoup au Mouvement olympique et offrir aux générations futures la possibilité de vivre des émotions positives et fédératrices", déclare-t-il.

