Evacuations dans le Val de Bagnes en raison d'une lave torrentielle à risque

Le camping de Champsec et deux hameaux, Le Fregnoley et Les Epenays, en aval de Lourtier dans le Val de Bagnes (VS), ont dû être évacués en raison d'une lave torrentielle qui est sujette à risque. Le haut Val de Bagnes est inaccessible: les deux routes, celles de la vallée et celle du soleil, sont fermées.

"Il n'y a pas de dégâts pour le moment, mais c'est une situation à risques", indique le secrétaire communal adjoint Antoine Schaller. Par prévention, "la population a donc été mise en sécurité", déclare-t-il. Police et pompiers sont sur place. "Des orages violents sur les crêtes alpines ont fait gonfler le torrent [le Fregnoley]", explique dans Forum l'ingénieur cantonal Vincent Pellissier. "Quand il est sorti de son lit, il a lessivé une ancienne décharge. De la boue et des gravats se sont déversés sur la route cantonale. Le nettoyage est en cours." Le chef du service valaisan de la mobilité assure que le risque en l'état est faible pour la population. La décharge, très ancienne, n'est pas inscrite au cadastre des sites pollués. Les autorités redoutent plutôt qu'un bouchon ne se forme dans la Dranse, ce qui provoquerait des dégâts en cas de rupture. La coulée a en effet atteint la rivière, mais ne l'empêche pas totalement de couler. D'autres évacuations seront ordonnées le cas échéant, en fonction de l'évolution de la situation. La lave torrentielle pourrait former un bouchon dans la rivière. Les autorités craignent une rupture qui provoquerait des dégâts.