Environ 200 personnes évacuées dans le Val de Bagnes en raison d'une lave torrentielle à risque

Une nouvelle lave torrentielle s'est produite mercredi en Valais, dans le Val de Bagnes. Environ 200 personnes ont été évacuées dans la nuit de mercredi à jeudi.

Mercredi, en fin de soirée, une augmentation notable de la masse boueuse sur la route et les abords de la Dranse a été observée en amont du village de Champsec. A 23h30, il a été décidé d'évacuer la partie du village la plus exposée, puis finalement l'ensemble du village, soit environ 200 personnes.

A 1h00, une douzaine de machines étaient déjà en action, s'affairant à la création de digues pour canaliser les eaux et les boues. Tout au long de la nuit, les équipes de sécurité et les machinistes ont travaillé sans relâche pour contenir le flux de la Dranse et la masse boueuse.

Les personnes évacuées ont été recueillies dans les abris mis à disposition, et certains ont trouvé refuge chez des proches. A 5h, la Dranse semblait maîtrisée, mais elle restait sous haute surveillance. Le débit du cours d'eau était fluide, et les travaux continuaient.

Mercredi, le camping de Champsec et deux hameaux, Le Fregnoley et Les Epenays, en aval de Lourtier, avient dû être évacués. Le haut de la vallée est inaccessible: les deux routes qui y mènent ont été fermées par précaution.

Un torrent de boue et de gravats

"Des orages violents sur les crêtes alpines ont fait gonfler le torrent [le Fregnoley, affluent de la Dranse]", avait expliqué l'ingénieur cantonal Vincent Pellissier, mecredi soir dans l'émission de la RTS Forum. "Quand il est sorti de son lit, il a lessivé une ancienne décharge. De la boue et des gravats se sont déversés sur la route cantonale. Le nettoyage est en cours."

Le chef du Service valaisan de la mobilité a assuré que le risque en l'état est faible pour la population. La décharge, très ancienne, n'est pas inscrite au cadastre des sites pollués.

