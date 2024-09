L'encaveur valaisan condamné à 3 ans et demi de prison ferme pour fraude sur l'origine de ses vins

L'encaveur valaisan Cédric Flaction, accusé de fraude à l'AOC Valais, a écopé lundi de 42 mois de prison ferme. Le Tribunal de Sion l'a jugé coupable d'avoir vendu, entre 2009 et 2016, plusieurs centaines de milliers de litres de vins étrangers, schaffhousois et hors quotas.

Cédric Flaction a été condamné pour "escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et instigation à faux dans les titres", a indiqué la présidente de la Cour Sophie Bartholdi Métrailler lors de la lecture du jugement. Il s'agit de la plus lourde peine prononcée dans une affaire liée au monde viticole, en Valais.

Lors des débats, le Ministère public et la partie plaignante avaient requis 5 ans de prison ferme, la défense avait plaidé pour du sursis.

Faux vins et fausses factures

Selon l'enquête menée par le Parquet, l'encaveur aurait acquis plus de 730'000 litres de vins espagnols et quelque 130'000 litres de vins schaffhousois en provenance de deux sociétés alémaniques. Des achats qu'il a masqués en intégrant dans sa comptabilité des fausses factures couvrant des prestations en cave, de mise en bouteilles ou de conseil.

Cédric Flaction "a eu recours à un édifice de mensonges et mis en place tout un système frauduleux, opaque et sophistiqué" entre 2009 et 2016, avait affirmé le 26 août la procureure générale adjointe du canton du Valais Catherine Seppey. Ce faisant, "il a trompé les vignerons, les acquéreurs, les contrôleurs et les consommateurs", avait-elle détaillé dans son réquisitoire.

cab