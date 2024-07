Des tirs d'arme à feu sur des câbles électriques seraient à l'origine de l'incendie de Bitsch l'an passé

L'incendie de forêt qui s'est déclaré le 17 juillet 2023 sur les communes de Bitsch et Riederalp (VS) a "probablement" été provoqué par des tirs répétés et intentionnels sur des câbles électriques, selon les premiers résultats de l'enquête. Un appel à témoins a été lancé.

"Un inconnu a probablement tiré à plusieurs reprises et intentionnellement sur les câbles électriques de la ligne principale avec une arme longue dans la zone 'Flesche'", indiquent lundi la police cantonale et le Ministère public dans un communiqué. Un tir a sectionné le fil de cuivre de la ligne de dérivation au niveau d'un pylône, ce qui a provoqué un court-circuit. Celui-ci a engendré une surchauffe qui a entraîné la rupture du câble conducteur et sa chute au sol, détaille le texte. Une tentative d'enclencher manuellement la ligne depuis l'usine – conformément aux prescriptions – afin de vérifier le court-circuit a vraisemblablement déclenché l'incendie de forêt. "La tension qui s'est produite a généré des arcs électriques qui ont partiellement fait fondre le câble en aluminium et enflammé la végétation sèche environnante", relève le rapport d'enquête. 3,3 millions de francs L'incendie s'est déclaré le 17 juillet 2023 à 17h et a ravagé quelque 110 hectares de forêt dans le Haut Valais. Les pompiers ont lutté 19 jours pour éteindre le feu, d'abord avec des hélicoptères avant de s'atteler à éteindre les foyers qui couvaient dans le sol, parfois à une profondeur de 30 ou 40 centimètres. Des centaines de pompiers de la région, du Valais et d'autres cantons ainsi que des membres de la protection civile sont intervenus pour lutter contre les flammes. "Aucune personne ni aucun animal n'a été blessé et aucune habitation n'a été brûlée", note le communiqué. Les opérations ont coûté environ 3,3 millions de francs, dont plus de la moitié sont couverts grâce à des sponsors, des donateurs et au Parrainage suisse pour les communes de montagne. Le reste de la somme est partagé entre Bitsch et la commune attenante de Riederalp. Le canton a également promis une aide financière. >> Revoir le sujet du 19h30 du 22 juillet 2023 aux côtés des pompiers luttant contre l'incendie de Bitsch : Incendie de Bitsch en Haut-Valais: immersion avec les pompiers sur le terrain / 19h30 / 2 min. / le 22 juillet 2023 ats/jop