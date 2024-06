Des solutions proposées à l'Hôpital du Valais pour un retour à l'équilibre financier

L'Hôpital du Valais est en proie à des difficultés financières et ne parvient plus à assumer les importants investissements prévus. Un expert financier mandaté par le canton a présenté mercredi devant la presse des solutions pour tenter de renverser la situation.

En 2023, l'Hôpital du Valais (HVS) a bouclé l'année avec un déficit de 11,3 millions de francs. Deux rapports externes commandés par le Conseil d'Etat publiés mercredi estiment nécessaire d'agir rapidement. Ils formulent des pistes pour que l'institution retrouve une situation économique saine.

Interrogé jeudi dans La Matinale, Pascal Strubler, président de l'Hôpital du Valais, préconise une meilleure organisation du flux des patients. "Nous avons 42 services médicaux et il doit s'agir maintenant de regrouper ces services. Il y a toutefois des éléments que nous ne pouvons pas influencer, comme le renchérissement par exemple."

"Une logique pleine de bon sens", selon Mathias Reynard

La hausse générale des prix impacte également les montants prévus pour les chantiers de transformation de l'HVS. Ces derniers ne sont plus suffisants. Afin de ne pas endetter l'institution, le rapport propose la reprise et la gestion des infrastructures hospitalières par le fonds de financement de l'investissement et de la gestion des immeubles de l'Etat (Fonds FIGI). Le fonds jouerait ainsi le rôle de financeur, avec facturation d'un loyer à l'HVS, et améliorerait les liquidités de l'institution hospitalière à moyen terme.

"Le fonds FIGI est un fonds que l'on connaît en Valais depuis des années, qui permet de reprendre des bâtiments dans le parc immobilier de l'Etat (...) C'est une logique pleine de bon sens et qui n'est pas révolutionnaire. (...) L'Hôpital doit se concentrer sur ce qu'il sait faire, c'est-à-dire soigner. Nous, on s'occupe de la gestion immobilière", souligne Matthias Reynard, conseiller d'Etat en charge de la Santé, au micro de la RTS.

La faisabilité de cette solution sera étudiée d'ici la fin d'année avant d'être soumise au Grand Conseil en 2025.

Enorme pression exercée sur les hôpitaux

Enfin, comme l'explique Stefan Stefaniak, l'expert mandaté en Valais, les hôpitaux subissent actuellement une énorme pression. "L'hôpital doit payer immédiatement les coûts supplémentaires liés à l'augmentation du coût de la vie mais c'est seulement deux ans plus tard qu'il pourra entrer en négociations avec les assurances pour essayer d'obtenir un tarif adapté à l'inflation."

Les hôpitaux ne peuvent pas être gérés comme une usine, s'agissant d'organismes complexes Stefan Stefaniak, expert mandaté en Valais

Les hôpitaux ne peuvent pas être gérés comme une usine, s'agissant d'organismes complexes, poursuit Stefan Stefaniak. "On a des patients, des humains à s'occuper. Ces derniers ont des attentes et des craintes toutes particulières. La gestion d'un tel établissement prend donc beaucoup plus de temps."

