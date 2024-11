Coût de 141 millions nécessaires pour des travaux urgents après les intempéries en Valais

Les dégâts provoqués par les intempéries de juin et juillet en Valais ont été inventoriés. Le coût des travaux urgents de remise en état se chiffre à 141 millions de francs bruts pour l’Etat du Valais. Un montant auquel s'ajoutent 76 millions pour des projets qui seront réalisés dans un second temps.

Selon l’inventaire réalisé, des travaux donnant droit à un soutien cantonal sont à réaliser sur le territoire de 87 communes, indique jeudi le canton dans un communiqué. Ils ont été divisés en deux catégories: les travaux urgents et les travaux ordinaires.

Les travaux urgents, qui doivent en principe être réalisés avant la fin de l’année, ont été déclarés d’utilité publique et ne nécessitent pas de procédure administrative et d’adjudication habituelle, précise le canton. Ils se chiffrent à 141 millions de francs bruts pour l’Etat du Valais, avant subventions fédérales et participations communales.

Ils concernent principalement des aménagements de cours d’eau, le réseau routier cantonal ou encore des infrastructures agricoles ou forestières. Dans une première estimation au début du mois de septembre, le Valais avait chiffré les dégâts à 125 millions de francs.

Travaux ordinaires

Les travaux ordinaires ou complémentaires de remise en état, chiffrés à 76 millions, sont quant à eux exécutés et financés selon la procédure ordinaire, précise le canton. "Ils ne nécessitent pas d’urgence matérielle ou temporelle absolue d’intervenir ou se rapportent à des projets complémentaires ou nouveaux dans le but d’obtenir une meilleure protection contre les dangers naturels", ajoute-t-il.

A noter que les dommages causés aux privés, au PME et aux grandes industries ne figurent pas dans ces montants.

Soutien aux particuliers

Concernant le soutien aux particuliers et aux petites entreprises touchées par les intempéries, une coordination entre les organisations d'entraide (Croix-Rouge Suisse, Chaîne du bonheur, etc.), les communes et le canton a été mise en place, affirme ce dernier. Toute personne ayant subi des dégâts en lien avec les intempéries de cet été peut s’adresser à la commune de lieu du sinistre. Le traitement des demandes pour une aide transitoire, puis pour les coûts restants, est en cours.

En ce qui concerne les dommages non assurables causés par des forces naturelles, fondssuisse demeure le premier interlocuteur. Cette fondation fournit des contributions financières pour les dommages causés par des phénomènes naturels imprévisibles et pour lesquels aucune assurance ne peut être conclue aujourd'hui, détaille-t-elle sur son site internet.

L’Etat du Valais analysera, par ailleurs, "l’opportunité d’apporter, aux personnes en situation précaire et en cas de nécessité, un soutien complémentaire pour certains cas de rigueur".

ats/miro