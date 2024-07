Christophe Darbellay: "Il faut assurer d'urgence la sécurité à long terme" des zones industrielles valaisannes

Outre le bilan humain, les inondations du week-end en Valais ont ravagé des zones industrielles stratégiques à Chippis, près de Sierre, touchant notamment des multinationales. Invité mardi dans La Matinale, le ministre valaisan de l'Economie Christophe Darbellay se veut toutefois rassurant.

Les dégâts des eaux sont énormes dans la zone industrielle de Chippis, près de Sierre. Les multinationales Novelis (USA) et Constellium (France), toutes deux actives dans l'aluminium pour les carrosseries automobiles et du matériel ferroviaire, ont déposé des demandes d'indemnité pour des réductions d'horaires de travail (RHT) auprès du Canton.

"Il y avait 2 mètres d'eau au sol lorsque le Rhône a débordé", explique Christophe Darbellay. "Elle s'est rapidement retirée, mais les sous-sols sont encore inondés. L'eau sera pompée et le limon va être stocké puis remis dans le Rhône. Mais il n'y a pas de matières dangereuses qui seront rejetées", assure-t-il. "À notre connaissance, il n'y a pas eu de pollution grave."

Pas de licenciements attendus

Malgré les dégâts, ces inondations ne devraient pas toucher trop durablement l'économie valaisanne, assure le conseiller d'Etat, même si elles ont touché des sites importants. "Environ 2000 personnes sont actives sur ces zones industrielles. Les usines de Novelis et Constellium sont des points stratégiques dont dépendent beaucoup d'autres activités. Novelis fournit l'industrie automobile pratiquement dans l'Europe entière, jusqu'à 90% de parts de marché pour certaines industries qui fonctionnent à flux tendu, pratiquement sans stock. Donc le but, c'est de restaurer l'activité industrielle le plus rapidement possible", souligne-t-il.

Pour autant, l'Etat ne peut pas faire grand-chose. "C'est une situation contre laquelle on est censé s'assurer à titre privé lorsqu'on a une industrie. Mais on va tout faire pour aider ces entreprises, avec des civilistes, la protection civile et l'armée", annonce-t-il, expliquant par ailleurs qu'il est lui-même en contact "très étroit" avec leurs dirigeants.

À ce stade, aucun licenciement n'est à craindre, selon Christophe Darbellay. "Cela dépend aussi de la santé financière de ces entreprises avant la catastrophe", précise-t-il toutefois. "Il y avait déjà des RHT chez Constellium avant le sinistre. Mais on ne parle pas de licenciements."

Il évacue également le risque de délocalisation. "Mais il faut assurer la sécurité à long terme", dit-il. "Le but, c'est d'amener des mesures préventives et pragmatiques pour s'assurer qu'un débordement à cet endroit-là ne puisse plus se reproduire."

Des mesures "urgentes" et "holistiques"

Le secteur devait pourtant faire partie d'une mesure prioritaire de protection contre les crues, mais les travaux n'ont pas été effectués. "On ne peut pas parler d'erreur", balaie Christophe Darbellay. "Il faut regarder devant, avec une approche plus holistique des catastrophes naturelles" qui tienne compte des aménagements des cours d'eau latéraux, "encore plus dangereux que le fleuve lui-même", estime-t-il.

>> Écouter le sujet de La Matinale sur les travaux entrepris en Valais : RTS - Céline Tzaud Travaux titanesques pour sécuriser le lit des rivières après les intempéries en Valais / La Matinale / 1 min. / aujourd'hui à 06:17

Quant à la correction du Rhône à la hauteur de Chippis-Sierre, des mesures urgentes doivent être prises. "Il ne faudra pas attendre des années et passer par des procédures qui iront jusqu'au Tribunal fédéral. Avec un projet beaucoup plus centré sur la sécurité, on pourra entreprendre des travaux dès ces prochains mois (...) pour avoir des marges de sécurité largement suffisantes pour une crue centennale", affirme le conseiller d'Etat.

À noter encore que la Chaîne du Bonheur a lancé un appel aux dons pour fournir une première contribution d'aide d'urgence aux familles affectées en complément du soutien des collectivités publiques.

Propos recueillis par Valérie Hauert

Texte web: Pierrik Jordan