Chamane, un chien-loup valaisan adepte du... parapente

Pour sa série de reportages "Binômes", l'émission Couleurs locales de la RTS est partie à la rencontre de Chamane, un chien-loup que son maître emmène partout, jusque dans les airs. Depuis trois ans, ce drôle de duo survole régulièrement les Alpes valaisannes en parapente.

Johann Hefhaf emmène Chamane, son chien-loup, partout. Même en parapente. Une passion qui les unit depuis maintenant trois ans. Pour supporter les 47 kilos de son chien-loup, Johann a d'ailleurs investi dans une voile biplace.

Ce jour-là, le duo survole la région de Vercorin (VS). "Pour le décollage, je ne peux pas le porter. Il est entre mes jambes. Quand je lui donne des ordres, il doit courir. Il sent les suspentes qui tirent et il sent s’il doit aller à droite ou à gauche. C'est vraiment un travail de collaboration, ça ne marcherait pas sinon", raconte Johann Hefhaf au micro de Couleurs locales.

Voile biplace

Avant de voler, ce drôle de binôme était plutôt adepte de marches en montagne. Jusqu'à ce qu'un accident ne les freine. "On était parti faire un trek autour des Combins et il s'est bloqué le train arrière. Et la descente posait un problème. On voyait que c'était ce qui le sollicitait le plus. Et c'est venu assez spontanément, je me suis dit qu'il fallait essayer. Je lui ai trouvé un harnais, on a fait un petit vol. Et il aimait ça", se rappelle-t-il.

Et les quelques fois où Johann décide de partir en parapente seul, son compagnon à quatre pattes lui fait la tête. "Pendant douze heures, il ne vient plus vers moi, il ne veut plus de câlins. On voit que c'est quelque chose qui l'intéresse. Il est très curieux et super zen, on a déjà fait des vols de plus d’une heure. Il est cool, il apprécie."

Chaque mois, le duo réalise ainsi entre deux et trois sorties. Et ils ne comptent pas s'arrêter là. "Le rêve, ça serait de partir faire une semaine de trek, de bivouac et de vols. Cela serait un beau challenge."

Romain Boisset/fgn