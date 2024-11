Au-dessus de Zermatt, un projet de barrage concentre les espoirs de l'avenir énergétique suisse

Pour accroître la production d'énergie hydraulique en Suisse, la Confédération a identifié 16 projets, dont le "réservoir à buts multiples" du Gornerli, en Valais. Grâce à un nouveau groupe de travail, la réalisation de cette "pièce centrale" est désormais en bonne voie.

"Le Gornerli est une pièce centrale du puzzle de l'avenir énergétique suisse", a rappelé vendredi à Viège (VS) le conseiller fédéral Albert Rösti. Il s'agit en effet du plus grand projet du pays en matière hydraulique et le barrage pourrait voir le jour déjà en 2031.

C’est vraiment en hiver dont on a besoin d’énergie Amédée Murisier, président du conseil d’administration de Grande Dixence SA

Pour qu'il "entre en exploitation au plus vite", un groupe d'accompagnement a donc été mis sur pied et présenté ce vendredi en conférence de presse. Le chef du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) était aussi de la partie.

Outre Albert Rösti, le conseiller d'Etat valaisan Roberto Schmidt ainsi que des représentants de communes et de Grand Dixence SA ont participé à cette première réunion.

Le conseiller fédéral Albert Rösti fait le point sur le projet du Gornerli lors d'une conférence de presse. [KEYSTONE - ANTHONY ANEX]

Plus de production propre en hiver

Le Gornerli devrait permettre de produire plus d'énergie en hiver notamment en utilisant les centrales existantes de la Grande Dixence.

"C’est vraiment en hiver dont on a besoin d’énergie", explique Amédée Murisier, président du conseil d’administration de Grande Dixence SA. "Aujourd’hui, avec la fonte des glaciers", une grande quantité d'eau est disponible en été, mais "on n'arrive pas entièrement à capter", résume encore ce dernier.

En plus de cela, la création du lac de retenue doit permettre de fournir en eau toute la région et de protéger Zermatt, le Mattertal, le Val d'Hérens et le Rhône contre les crues.

Planification "sur la bonne voie"

Selon Amédée Murisier, la planification est "sur la bonne voie." L'avant-projet technique est terminé et la planification du projet de construction est en cours. Il a été inscrit dans le plan directeur cantonal.

Estimé à 300 millions de francs, le projet ne peut se faire sans l'aide de la Confédération. Cette dernière va prendre en charge "jusqu’à 60% de la somme investie", estime le conseiller fédéral Albert Rösti, tout en précisant que cela dépendra "de la rentabilité".

Le barrage du Gornerli est le projet le plus important des 16 ouvrages hydroélectriques soutenus par la Confédération (3 nouveaux barrages – Gorner, Chummenseee, Trift – et 13 surélévations d’aménagements existants). Aucun de ces projets n’est pour l’heure au bénéfice d’une autorisation de construire.

ats/doe