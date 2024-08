Après les intempéries de juin, la remise en service devrait coûter 80 millions à l'usine Novelis de Sierre

Sept semaines après les intempéries qui ont frappé le Valais à la fin juin, les travaux se poursuivent à l'usine Novelis de Sierre pour permettre la reprise des activités "dans les plus brefs délais". La catastrophe devrait coûter 80 millions de dollars à l'entreprise.

"Nous avons un seul objectif, c'est de redémarrer l'usine entièrement le plus tôt possible", a déclaré le directeur de Novelis Sierre, Serge Gaudin, lors d'une conférence de presse. Il espère que, "vers la fin septembre, l'ensemble ou la majorité des équipements fonctionnent".

Le fabricant d'aluminium prévoit d'entamer "dès la mi-août" le remontage des installations et la préparation pour les tests et la mise en service du laminoir à chaud. Dès septembre, à côté de la poursuite du nettoyage en profondeur, il devrait passer à la mise en service progressive des autres machines principales, comme le laminoir à froid et la fonderie.

Les trois prochaines semaines seront "critiques" et toute l'équipe de Novelis travaille "à 200%" pour respecter le plan de redémarrage de l'usine, a souligné Serge Gaudin. Novelis peut compter sur la solidarité de l'ensemble des entreprises électromécaniques de Suisse pour réparer plusieurs centaines de moteurs endommagés lors des intempéries, s'est-il réjoui.

Un site stratégique

Selon Serge Gaudin, le site de Sierre est un site "stratégique" pour l'automobile et l'arrêt de production en Valais a eu un impact sur certains clients, notamment le constructeur allemand Porsche.

Le groupe a pu réduire ce risque "de manière significative" en travaillant de manière très étroite avec les clients, mais surtout avec les "usines soeurs", qui produisent aujourd'hui ce qui se fait normalement à Sierre, a ajouté le responsable.



Novelis prévoit d'engager des frais de réparation, de nettoyage, d'interruption d'activité et autres "jusqu'à ce que les activités de l'usine soient rétablies". L'impact net total sur la trésorerie, après assurance, est estimé à 80 à 90 millions de dollars (70 à 80 millions de francs), indique Emilio Braghi, vice-président de Novelis et président de Novelis Europe.



Mais l'entreprise n'en est qu'au début du processus d'estimation, car de nombreux travaux sont encore en cours, a-t-il ajouté. Il faut tester les dispositifs électriques et ceux d'automatisation, et voir si tout fonctionne comme à l'origine.

ats/fgn