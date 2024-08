Une ouverture tardive mais gratuite pour la piscine de La Chaux-de-Fonds

Mieux vaut tard que jamais! Après dix mois de travaux, la piscine des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds a rouvert ses portes samedi, mais seulement pour trois semaines. Pour remercier la population pour sa patience et sa compréhension, la Ville a décidé que l'accès aux bassins était gratuit pour cette période.

La météo défavorable et les contraintes techniques liées aux bassins en inox ont retardé les travaux et la piscine n'a pas pu rouvrir comme prévu au début de l'été.

Les ouvriers ont désormais remballé leur matériel et les bassins ont accueilli leurs premiers baigneurs. Mais pour une vingtaine de jours seulement, car la fin de la saison est proche.

Profiter du nouvel écrin

Interrogé dans le 12h45, le président du Conseil communal Thierry Brechbühler reconnaît que c'est un peu tard par rapport à la saison, mais qu'il était important pour la Ville d'offrir à la population "la possibilité de profiter de ce nouvel écrin".

Avec une eau à 25 degrés, les bassins et les toboggans ont accueilli des baigneurs ravis de retrouver une piscine à laquelle ils sont très attachés. "C'est vraiment génial qu'ils puissent ouvrir cette année et qu'on puisse en profiter", a commenté une baigneuse. "On est trop contentes, car ça nous a manqué tout l'été", a ajouté une autre.

Reportage radio: Chloé Steullet

Texte web: Frédéric Boillat