Un résultat bénéficiaire approuvé par les députés neuchâtelois

Les députés neuchâtelois ont accepté mardi à l'unanimité les comptes cantonaux 2023, qui clôturent avec un bénéfice de près de 1,7 million de francs. La droite appelle à la prudence en raison de nombreuses incertitudes. La gauche estime qu'il faut davantage aider la population.

"C'est la quatrième année consécutive avec un résultat conséquent, sans prélèvement dans les réserves", a déclaré Crystel Graf. La conseillère d'Etat en charge des finances a précisé que le bénéfice avait été possible, malgré l'absence de versement de la BNS (avec un impact négatif de 27,3 millions) et un crédit supplémentaire aux institutions de santé de 34,5 millions de francs.

La conseillère d'Etat a rappelé qu'il faut rester vigilant, en raison de la dette qui a augmenté de 24,3 millions à 1,8 milliard de francs. La dynamique d'investissements est lancée et "des arbitrages seront peut-être nécessaires", a-t-elle ajouté. Le budget 2023 prévoyait un déficit de 13,6 millions.

Si le groupe libéral-radical est satisfait du résultat, il estime que "la forte hausse des recettes fiscales aurait dû permettre un bénéfice plus élevé", a déclaré Quentin di Meo. Le groupe déplore aussi le report d'investissements.

Pour l'UDC, "le canton continue d'avoir un déficit structurel de 27 millions de francs. Il n'a réalisé aucune économie puisque les postes équivalant plein-temps (EPT) sont en hausse de 40 unités et que la masse salariale reste importante", a expliqué Quentin Geiser.

Ecart important

Pour le PS, l'écart important et répété années après années entre le budget et le résultat est "un moyen de faire pression sur d'éventuelles demandes", a déclaré Corine Bolay Mercier. Le parti veut poursuivre "son engagement" pour que des aides concrètes et nécessaires soient apportées à la population, aux institutions de santé et du social et pour des mesures en matière climatique.

Le groupe VertPOP est aussi préoccupé par la situation financière des établissements autonomes de droit public, comme le RHNe, le CNP et Nomad. Pour Christine Ammann-Tschopp, l’État n’a pas le choix de laisser ses institutions de santé à la dérive.

Pour les Vert'libéraux, "il ne faut pas relâcher les efforts" sur le transfert modal dans les transports et dans les investissements énergétiques, a expliqué Mireille Tissot-Daguette.

Les comptes 2023 ont enregistré des charges d'exploitation en baisse, en particulier pour le personnel (-11 millions) et pour les biens, services et autres charges (-14,8 millions). Les recettes fiscales ont rapporté 102,9 millions de plus que prévu.

Les investissements nets ont atteint 86,2 millions de francs, soit 31,6 millions de moins que ceux budgétés, mais 26,8 millions de plus qu'en 2022. Les comptes ne permettent pas de dégager un degré d’autofinancement minimum des investissements de 70% (55,27% en 2023).

