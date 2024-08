Un quartier évacué à La Chaux-de-Fonds à cause d'une fuite de chlore à la piscine

Une fuite de chlore s'est produite dans le local technique de la piscine des Arêtes à La Chaux-de-Fonds (NE), ont indiqué mardi la police cantonale et Alertswiss. La propagation de substances toxiques est attendue et un quartier a été évacué. Personne n'a été blessé.

Selon Alertswiss, il est recommandé aux personnes habitant le quartier de La Croix-de-Fédérale de fermer portes et fenêtres et d'arrêter la ventilation et la climatisation. Il est demandé de ne pas se rendre dans la zone de la ville touchée.

"Le bouclement du quartier est une mesure préventive", a déclaré Elsa Girardin, chargée de communication de la police neuchâteloise. La durée de l'intervention est indéterminée. Les personnes pourront à nouveau sortir dans le quartier quand "il n'y aura plus de risques et que l'intervention sera finie", a ajouté Elsa Girardin.

L'opération a nécessité l'intervention de 12 pompiers, de cinq patrouilles de police, d'agents de la sécurité urbaine de La Chaux-de-Fonds et du chimiste cantonal.

ats/boi