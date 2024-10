Un pressoir favorise la sauvegarde des vergers en transformant les fruits des Neuchâtelois

Le pressoir de la Bor à Valangin propose depuis 2009 aux particuliers de faire presser leurs pommes, poires ou coings, soit en échange d'argent, soit pour récupérer leur propre jus. Pour la coopérative, cela participe à revaloriser les vergers du canton de Neuchâtel et sauvegarder les arbres fruitiers.

Dans des jardins privés, à travers tout le canton de Neuchâtel, Nathaël et Laura récoltent des pommes, des poires et des coings. "On peut le faire pour n'importe quel Neuchâtelois qui a un arbre fruitier. Il y a par exemple des personnes âgées, n'arrivant plus à le faire elles-mêmes, qui nous demandent donc de venir récolter en échange d'une contrepartie", explique Nathaël Giauque, membre de la coopérative de la Bor, mercredi dans le 19h30 de la RTS.

Pour avoir un jus de qualité, seuls des fruits non traités, mûrs et propres sont ramenés au pressoir. Nathaël Giauque évite aussi les tâches de pourriture. "En général, ce que nous cueillons aujourd'hui sera pressé en fin de journée".

Vente directe ou transformation personnelle

Au pressoir de la Bor, les fruits cueillis par les coopérateurs sont transformés. Des particuliers viennent également vendre les pommes de leur jardin. L'équipe produit environ 20'000 litres de jus, destinés à la vente au marché ou en libre-service.

Elle propose aussi aux clients de récupérer leur propre jus. L'un d'eux, qui a fait transformer 80 kilos de pommes de son jardin, explique que sa motivation est "d'avoir le jus de ses propres fruits". La quantité de jus produits pour les particuliers varie, selon l'année, entre 30'000 et 100'000 litres.

Le rôle du pressoir dans la sauvegarde des vergers

Ces dernières décennies, le nombre de vergers traditionnels, ou vergers à hautes tiges, a drastiquement diminué en Suisse. Une perte pour la biodiversité mais aussi pour le patrimoine gustatif. Pour encourager les Neuchâtelois à entretenir et replanter leurs arbres fruitiers, la coopérative estime qu'il est essentiel de montrer que les fruits peuvent être valorisés.

Posséder des arbres fruitiers peut générer une grande quantité de fruits, souvent impossible à utiliser entièrement pour des gâteaux ou en fruits de table. "Faire du jus permet de stabiliser le produit. Pour nous, presser des pommes, c'est aussi contribuer à la pérennité des vergers du canton", souligne Julien Auroi, coopérateur de La Bor.

Sujet TV: Juliette Jeannet

Adaptation web: Miroslav Mares