Tempête à La Chaux-de-Fonds: la famille de la victime veut des réponses

Il y a presque une année, la ville de La Chaux-de-Fonds (NE) était balayée par une tempête d'une force exceptionnelle. Bilan: des toits arrachés, plusieurs dizaines de blessés et un mort, tué par la chute d'une grue. Malgré ces circonstances exceptionnelles, le drame était-il évitable? La famille de la victime a engagé un avocat pour essayer d'obtenir des réponses.

Le 24 juillet 2023 à La Chaux-de-Fonds, une grue s'abat sur une voiture à la suite de la tempête qui a ravagé la métropole horlogère. Gaëtan Gergaud, 48 ans, s'était réfugié dans son véhicule pour fuir les puissantes bourrasques. Le quadragénaire ne survivra pas à la chute de l'appareil de levage.

Depuis le drame, le Ministère public neuchâtelois a ouvert une enquête. Si elle ne cherche pas un coupable, la famille du défunt a porté plainte pour obtenir des réponses, comme en témoigne Christelle Defferrard, compagne de Gaëtan Gergaud, dans l'émission Temps Présent (à voir ce soir sur RTS 1 dès 20h10).

"Je ne comprends pas comment un tel drame s'est passé? J'attends seulement des réponses à mes questions, à nos questions. Peut-être que ça fera du bien à ses enfants, à ses parents, à moi, pour que l'on puisse avancer dans notre deuil", explique-t-elle à la RTS.

Pas d'erreur humaine, selon un rapport

Après 11 mois d'enquête, la justice vient de rendre son expertise. Selon le rapport, la grue est tombée en raison du vent, et non pas à cause d'une erreur humaine.

"Cela fait quelques semaines que le rapport m'est parvenu. Il conclut pour l'instant que la grue ne souffrait d'aucun défaut, qu'elle respectait les normes ordinaires, mais que ces dernières prévoient des intempéries inférieures à celle qui a eu lieu. La vitesse et la force du vent étaient telles que nous n'avions pas envisagé que cela pouvait se produire et qu'il faille organiser les chantiers en fonction de cette force", détaille le procureur général neuchâtelois, Pierre Aubert, citant le rapport d'expertise.

Selon les prescriptions de sécurité, en cas de tempête, une grue ne doit pas être bloquée. Toutefois, les normes de sécurité restent une zone grise.

"Cela mérite des vérifications"

Avocat de la famille, David Erard a beaucoup de mal à accepter les conclusions de cette expertise. "Cela mérite des vérifications. On ne va pas juste prendre ce qui est dit pour argent comptant. Nous allons faire appel à un expert privé pour vérifier les réponses données par l'expert judiciaire", réagit l'avocat.

Selon lui, des questions subsistent: "Quand on voit une grue qui est installée, on se dit que peu importe la météo, elle doit tenir. A titre de comparaison, il y avait une grue qui n'était pas loin, proche de la Migros, et qui a tenu. Donc, pourquoi y en a-t-il une qui tien et l'autre pas? On va nous répondre que la vitesse du vent n'est pas comparable aux deux endroits, mais en tout cas, cela mérite vérification."

Alors que La Chaux-de-Fonds se reconstruit petit à petit, la plaie n’est pas refermée pour la famille du défunt. Elle continuera à se battre pour obtenir réparation.

Jan Haesler et Deborah Sohlbank/jfe