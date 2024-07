Rencontres subaquatiques dans le lac de Neuchâtel entre un plongeur et son ami le silure

Au cours d’une dizaine de plongées au large de Boudry dans le lac de Neuchâtel, un plongeur a eu la surprise de retrouver un silure à chaque fois au même endroit. Bien que la présence de ces monstres des lacs soit courante dans les eaux suisses, ce silure se distinguait par sa curiosité. Ces rencontres ont donné lieu à des images subaquatiques spectaculaires.

"Ma première impression a été un émerveillement: ‘Waouh, il est énorme, peut-être 1 mètre 80’. Ensuite, j’ai été frappé par sa curiosité, il n'était pas du tout farouche, c’était donc sympa. Etant un passionné de la réalisation de films sous-marins et de l'observation animale, je me suis dit: ‘il faut absolument que je revienne pour te filmer et te revoir’", raconte Pascal Aubry mercredi dans le 19h30 de la RTS.

Se laissant guider par cette rencontre unique, il décide de plonger à nouveau, une dizaine de fois au même endroit.

Naissance d'une amitié

Selon Pascal Aubry, il est de plus en plus fréquent de voir ces créatures. Bien qu’il soit souvent possible de s’approcher d’eux, ils ont tendance à s’éloigner lorsque l’on avance trop près et il est rare qu’ils reviennent.

"Ce qui est unique dans cette expérience, c’est qu'à chaque fois que j'y suis retourné, il était là, toujours le même. C’était un peu comme une amitié, en tout cas de mon côté", confie-t-il.

Un incroyable face à face

"Nous étions véritablement les yeux dans les yeux, c’était assez dingue. Je restais immobile, tandis que lui me tournait autour. Il s’est approché, a tenté de saisir la caméra, puis il est reparti avant de revenir. Il était curieux, je pense qu'il se demandait ce que c’était", ajoute le plongeur.

Depuis la mi-juillet, le silure a disparu, probablement pour explorer d’autres horizons.

Sujet TV: Léandre Duggan

Adaptation web: Miroslav Mares