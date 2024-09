"On ne pourra jamais rivaliser sans lac": Val-de-Travers relativise un classement des communes

A en croire une étude, les communes alémaniques sont celles où l'on vit le mieux en Suisse. Une seule commune romande, Lutry (VD), apparaît dans les 30 premières du classement, alors que Val-de-Travers (NE) est mal notée. Celle-ci le prend avec humour et relativise cette notation.

Qualité de vie, approvisionnement, basse fiscalité et sécurité sont parmi les 51 facteurs pris en compte par le consultant Iazi pour son étude sur la qualité des communes helvétiques réalisée tous les deux ans pour la HandelsZeitung. Y figurent aussi les prix de l'immobilier, la situation ainsi que l'offre en écoles, en structures d'accueil et en commerces.

Sur les 954 communes prises en compte, soit toutes celles de plus de 2000 habitants, celles de Suisse centrale continuent d'accaparer les premières places. Elles sont 12 dans les 20 premières, dont Meggen (LU), au bord du lac des Quatre-Cantons, qui arrive en tête.

Il est vrai que la proximité d'un lac semble peser fortement, en particulier autour de ce dernier et de ceux de Zurich, de Zoug, ou du Léman.

Quatre communes lémaniques dans les 50 premières

Lutry (VD) est la commune romande la mieux placée, à la 13e place. Les trois seules autres communes francophones classées dans les 50 premières sont également sises sur les bords ou non loin du lac Léman: Pregny-Chambésy (GE) 37e, Genolier (VD) 44e et Mies (VD) 45e.

On peut analyser ce qu'on veut depuis son bureau à Zurich ou à Berne, mais après il y a une vie sur le terrain Benoît Simon-Vermot, vice-président de Val-de-Travers

Les communes romandes font un peu mieux qu'il y a deux ans, quand aucune d'entre elles n'apparaissait dans le top 50. Pregny-Chambésy figurait alors à la 63e place et Lutry au 95e rang. Elles sont un peu plus nombreuses (9) cette année entre les 50e et 100e places, la plupart aussi proches du Léman, à l'exception de Crans (VS), 72e, et Servion (VD), 95e.

Dernier, Val-de-Travers relativise

La Romandie est cependant très présente en queue de classement, avec notamment les trois dernières places occupées par Le Locle (NE), 952e, Chamoson (VS), 953e, et Val-de-Travers (NE), 954e.

On prend cela avec humour, parce qu'on sera peut-être les derniers cette année et ailleurs dans le classement l'année prochaine Benoît Simon-Vermot, vice-président de Val-de-Travers

Interrogé vendredi dans La Matinale, Benoît Simon-Vermot, vice-président de la commune neuchâteloise, estime qu'il faut relativiser ce classement: "Quand on regarde les critères qui sont utilisés, on ne pourra jamais se battre contre une commune qui a un lac: on peut analyser ce qu'on veut depuis son bureau à Zurich ou à Berne, mais après il y a une vie sur le terrain. La Suisse romande en général ne pourra jamais régater avec la Suisse alémanique pour le niveau d'impôts."

L'élu estime aussi que cette étude ne prend pas en compte tout ce qui n'a pas de valeur financière, comme la qualité de vie, la qualité de la région, son cadre naturel. "Ce n'est pas valorisable avec des critères statistiques. Donc, on prend cela avec humour, parce qu'on sera peut-être les derniers cette année et ailleurs dans le classement l'année prochaine. On va oublier d'ici quelques jours, c'est donc un mélange de surprise teinté d'un peu de tristesse."

boi avec ats et rb